Как себя ведут животные в Беловежской пуще, пока их никто не видит 1.07.2018, 20:33

Уникальные кадры с фотоловушек.

Как себя ведут животные, когда на них не смотрят люди? «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поделилась с tut.by короткими видео с фотоловушек.

Все видео записаны в Беловежской пуще в 2018 году. 14 камер установили в Национальном парке еще в 2014 году, они срабатывают на тепло тела и делают фотоснимки и видеозаписи зверей.

В кадре — зубры, олени и даже рысь. Можно увидеть, как играют волчата. Истории из жизни этих хищников Беловежской пущи, кстати, публикуются в «Волчьем блоге». Несколько волков ходят по пуще в ошейниках с GPS-передатчиками и пересылают координаты исследователям.

За новыми видео и фотоснимками можно следить на «Канале дикой природы из Беловежской пущи» в соцсетях.