Улицами Кишинева прошел «Марш свободы» 1.07.2018, 20:41

Лидер протестов заявила, что акции будут продолжаться до победного конца.

Тысячи участников протеста в Кишиневе пошли маршем по центральным улицам столицы Молдовы. Как передает агентство «ИНФОТАГ», манифестанты прошли с центральной площади по улицам, прилегающим к дому, в котором живет лидер правящей ДПМ Влад Плахотнюк, а также к офису ДПМ.

Выступая на митинге, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что «власти украли голоса людей».

«После того, как они украли $1 млрд., выгнали людей из страны в поисках лучшей жизни, они украли даже голоса. Так устанавливается диктатура в стране, когда выборы уже ничего не решают! Мы должны действовать, должны выстоять, чтобы сопротивляться диктатуре, отстаивая свою свободу!», - заявила Санду.

Она подчеркнула, что созданный Комитет национального сопротивления будет координировать акции протеста, которые будут проводиться постоянно, чтобы «усилить давление на власти и заставить их уйти».

Лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, победивший на выборах примара Кишинева, призвал участников манифестации «продолжить акции протеста до победного конца».

«Мы должны продолжить протесты до тех пор, пока не освободим страну. Речь не идет о мандате примара, о выборах в Кишиневе. Речь идет о нашей с вами свободе, о судьбе будущих поколений. Я призываю вас создавать ячейки сопротивления в каждом населенном пункте, чтобы выстоять перед угрозой надвигающейся диктатуры!», - сказал Нэстасе.

Он заявил, что «власти стремятся организовать провокации и кровопролитие».

«Мы этого не допустим. Этого не должно случиться. Наша задача состоит в том, чтобы полиция перешла на сторону народа. Это – наша задача на ближайшее время!. Народ и полиция – едины!», - призвал Нэстасе.

Он подчеркнул, что марш проводится «вокруг логова Плахотнюка, чтобы он увидел возмущение народа и готовил чемоданы к бегству на вертолете или самолете».

В принятой резолюции, участники акции протеста потребовали от властей:

- признания результатов выборов примара Кишинева и утверждения избранного примара Кишинева Андрея Нэстасе;

- отмены смешанной избирательной системы и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе;

- привлечения к ответственности судей, которые признали результаты выборов в Кишиневе «недействительными»;

- в случае, если эти требования не будут выполнены, Комитет национального сопротивления инициируют мирные действия гражданского неповиновения - забастовки, блокирование государственных учреждений и путей сообщения.

Авторы резолюции постановили созвать 26 августа 2018 г. общее собрание граждан РМ, с участием представителей всех населенных пунктов и диаспоры.

Другие политические лидеры на митинге не выступали. К манифестантам обратились гражданские активисты, общественники, политологи, журналисты и члены созданного на прошлой неделе Комитета национального сопротивления.

Сотни полицейских следили за порядком, но в действия манифестантов не вмешивались. Движение транспорта по центральным улицам было перекрыто. По данным полиции, в манифестации участвовало около пяти тысяч человек. Организаторы утверждают, что на площади было, как минимум, в десять раз больше манифестантов.