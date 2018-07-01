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Фотофакт: Ким Чен Ын на Lada Priora приехал с проверкой на военную базу

  • 1.07.2018, 20:49
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Фото: tjournal.ru

Глава КНДР пользуется автомобилями российского автопрома.

30 июня Ким Чен Ын приехал с проверкой на военную базу KPA № 1524, находящуюся в провинции Пхёнан-Пукто. Судя по фотографиям, опубликованным Yohap News, лидера КНДР привезли на российском автомобиле Lada Priora, пишет tjournal.ru.

Узнать машину «АвтоВАЗа» несложно: на фото видны заводские диски и классический темно-болотный цвет Lada Priora. Эту модель перестали выпускать в мае 2017 года, однако сейчас российский производитель представил обновленную версию в новой расцветке.

Фото: tjournal.ru

Ким Чен Ын на военной базе поговорил с офицерами, обсудил производство из тростника, вышел к солдатам и прокатился на моторной лодке.

Фото: tjournal.ru

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