Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1.07.2018, 20:58

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $131,8 до $ 139,1 за 1 тонну.

Беларусь с 1 июля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 22 июня 2018 года N483.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $131,8 до $ 139,1 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $72,4 до $76,5 за 1 тонну, на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 тонну", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совмина.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,7 за 1 тонну (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были также повышены.