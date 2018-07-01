Трамп: ОПЕК манипулирует ценами на нефть 1.07.2018, 21:46

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Глава Белого дома напомнил, что именно США защищают членов картеля.

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипулировать мировым рынком нефти. Он напомнил, что именно США защищают членов картеля, сообщает РБК.

В эфире утренней программы на телеканале Fox News ведущая спросила Трампа, происходят ли манипуляции на мировом рынке нефти. В ответ на это глава Белого дома заявил, что этим занимается ОПЕК.

«ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Трамп уже не первый раз критикует ОПЕК. В середине июня в своем аккаунте в Twitter он объяснил высокие цены на нефть тем, что «картель взялся за старое».