Как россияне протестовали против роста пенсионного возраста 1 1.07.2018, 22:30

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Cоциальные лозунги быстро сменились политическими.

1 июля в Краснодаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста, налога на добавленную стоимость (НДС) и роста цен на бензин, пишет сайт телеканала «Белсат».

Организаторами мероприятия выступили волонтеры штаба политика Алексея Навального в Краснодарском крае.

Фото: Софья Русова/belsat.eu

Несмотря на введение особого режима, ограничивающего проведение митингов в субъектах, где проходит Чемпионата мира по футболу-2018, краевые власти согласовали площадку в парке 30-летия Победы.

Перед входом в парк стояло несколько автозаков и полицейских автобусов. Сотрудники полиции и городской администрации ходили среди митингующих, перезванивались, судя по всему, с начальством и сообщали о происходящем на площадке.

Фото: Софья Русова/belsat.eu

Кроме сторонников Алексея Навального на митинг пришли члены революционной рабочей партии, студенты, гражданские активисты, преподаватели и предприниматели.

Со сцены выступили руководитель штаба Навального в Краснодаре Размик Симонян, адвокат Михаил Беньяш, представитель Либертарианской партии Иван Калягин, член «Открытой России» Яна Антонова, пенсионер и гражданский активист Леонид Малявин, блоггер и журналист Александр Савельев.

Во второй части митинга организовали свободный микрофон. Пришедшие на митинг люди высказывали свое недовольство проводимой Владимиром Путиным и правительством политикой и требовали не принимать закон, предусматривающий увеличение пенсионного возраста.

Фото: Софья Русова/belsat.eu

Выступающие сделали акцент на том, что в России и так слишком короткая продолжительность жизни, а найти работу становится сложным уже после 35 лет.

Фото: Софья Русова/belsat.eu

В завершении митинга участники приняли резолюцию против повышения пенсионного возраста, ставки НДС, против роста цен на бензин и преследования политических и гражданских активистов в России. Также в резолюцию включили требование поручить депутатам городской думы Краснодара провести общее собрание граждан для обсуждения вопросов местного значения.

На митинг не смогли приехать активисты штаба Навального из Ростова-на-Дону, на выезде их машину задержали, сославшись на то, что автомобиль проходит по некой ориентировке и может числиться в угоне.

Фото: Софья Русова/belsat.eu

Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в нескольких десятках городов России. Акции, организованные не только сторонниками Алексея Навального, но и профсоюзами и оппозицией (в том числе системной), в основном были разрешены властями. По данным организаторов, самый многочисленный протест прошел в Омске, куда пришли около 4,5 тысяч человек.