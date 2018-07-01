В Поставском районе 9-летняя девочка вынесла четверых детей из горящего дома 1 1.07.2018, 22:19

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Фото: МЧС

Дети были оставлены дома без присмотра.

Во время пожара в Поставском районе 9-летняя девочка спасла от пожара четверых братьев и сестер, сообщает МЧС. Дети были оставлены дома без присмотра.

Сообщение о пожаре на ул. Лесной в деревне Полесье Лынтупского с/с Поставского района поступило 1 июля в 14.21.

Когда спасатели прибыли на вызов, дом горел открытым пламенем. В нем проживает 54-летний животновод местного хозяйства с 40-летней сожительницей, которая находится в декретном отпуске. В доме — 6 детей, самой старшей девочке 9 лет.

«На момент пожара хозяин дома находился в поле, сожительница была у соседей и употребляла алкогольные напитки, дети были дома одни. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении», — сообщили в ведомстве.

Старшая девочка рассказала, что обнаружила пожар и вынесла четверых детей — сестер (возрастом 3 и 1 год) и братьев (6 и 5 лет). Разбудить 8-летнюю сестру она не смогла. Через 3 часа под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате было обнаружено тело ребенка.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Дети изъяты из семьи и размещены в ГУО «Социально-педагогический центр Поставского района».