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Рамос: Россия ждала серию пенальти, потому что это был их единственный шанс

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  • 1.07.2018, 22:12
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Капитан сборной Испании прокомментировал исход встречи с россиянами.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение испанской команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России, пишет «Трибуна».

«Вылет с чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серии пенальти, потому что это был их единственный шанс.

Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой», – сказал Рамос.


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