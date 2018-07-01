Рамос: Россия ждала серию пенальти, потому что это был их единственный шанс 7 1.07.2018, 22:12

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Капитан сборной Испании прокомментировал исход встречи с россиянами.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение испанской команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России, пишет «Трибуна».

«Вылет с чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серии пенальти, потому что это был их единственный шанс.

Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой», – сказал Рамос.