Гомельские власти так «возродили» деревню, что в ней невозможно жить 2 1.07.2018, 22:24

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Как выживает белорусская глубинка.

Всего двадцать километров от Гомеля. Деревня Старые Терешковичи, известна с XVI века. А теперь на бумаге это агрогородок мечты «Терешковичи». Только, куда ни глянь и кого ни послушай, одни жалобы и проблемы. Во дворах - как после бомбардировки, не лучше и внутри, пишет сайт телеканала «Белсат».

Плесень, сырость, болезни. А ремонт делай, ни делай - не имеет смысла.

«Плесень пошла из-за того, что в нашем подвале около сорока лет плавала канализация, потому что нам изначально поставили гнилые старые трубы. И нас все время затопляют, и заливало территорию вокруг дома. Это был запах бешеный», - говорит жительница Старых Терешковичей Ирина Допшикова.

Деньги же на капитальный ремонт жильцы платят.

«Мы заселились сюда 13 мая 1971 года. И никогда сюда никто не приходил и не делал никаких ремонтов», - рассказывает другая жительница Мария Королева.

Жители обращались в самые разные инстанции. Вера Писарева рассказывает, какой ответ получали:

"Все - на месте разобраться. На месте ответ, что нет денег, и ваше не запланировано, и все ».

При этом Лукашенко говорит о годе малой родины. А мы обращаемся за советом к правозащитнику.

«Размышления, что у нас нет денег, - так мы же заплатили эти деньги, это же не ваши деньги, мы же уже заплатили. И в таких случаях писать коллективные обращения. И если нет никакой реакции на коллективные обращения, то надо подавать в суд», - отмечает правозащитник Белорусского Хельскинскога комитета Виктор Одиноченко.

В агрогородке «Терешковичи» проживает почти 1800 жителей. Согласно государственной программе, «агрогородок - благоустроенный населенный пункт, в котором будут созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов тамошнему населению и жителям прилегающих территорий».

Звучит, как рай на земле. Но из жилых домов заглядываем и в другие уголки Терентьевича. Котельная существует уже десятилетие. Вот только не подключена, а потому и отопления нет.

«Куда идут финансовые потоки - неясно. Ясно, что на благоустройство то выделяется из наших с вами карманов, из наших налогов, акцизов. Но до земли это не долетает», - высказывает свое мнение Владимир Широков из Старых Терешковичей .

Не долетают и до местного Дома культуры. Спортивный зал - в аварийном состоянии и закрыт.

Местный житель Константин Осипов рассказывает:

«Я позвонил нашему «губернатору» Гомельской области Дворникову Владимиру Андреевичу, рассказал о ситуации, о спортивной жизни, про всю обстановку агрогородка. Он называется агрогородок, но не соответствует этому названию во всех вопросах».

В ответ - отписки. Вот и получилось - ехали в агрогородок мечтаний, а оказались около разбитого корыта.