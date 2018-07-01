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ЧМ-2018: Хорватия по пенальти победила Данию

  • 1.07.2018, 23:52
Фото: sport.de

Хорваты в 1/4 финала сыграют с россиянами.

Сборная Хорватии с трудом одолела команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 — 1:1 (3:2 — пен.).

Команды обменялись голами уже в первые четыре минуты матча: на второй минуте забил датчанин Матиас Йоргенсен, на четвертой счет сравнял нападающий хорватской сборной Марио Манджукич.

Фото: sport.de

До конца основного времени матча счет оставался 1:1. В дополнительное время хорваты также не смогли забить, несмотря на назначенный на 114-й минуте пенальти — голкипер Каспер Шмейхель спас ворота датчан.

В 1/4 финала хорваты встретятся с россиянами, одолевшими испанцев также в серии пенальти.

Четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.


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