Азаренко и Маррей выиграли в миксте 1/8 финала Уимблдона 4 10.07.2018, 7:37

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Фото: Clive Mason/Getty Images

Матч с участием белоруски получился упорным.

Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей выиграли в 1/8 финала Уимблдона (призовой фонд более 37 млн фунтов) дуэту Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Роберт Фала со счетом 7:6, 6:7, 7:5, сообщает БелТА.

Матч с участием белоруски получился упорным, игроки провели на площадке около трех часов. Два первых сета завершились на тай-брейке, а перед третьей партией возникла пауза.

Микстовая игра проходила на центральном корте Уимблдона, который оборудован раздвижной крышей и искусственным освещением. Это позволило не переносить встречу из-за темноты на следующий день и определить победителей матча.

В решающем отрезке игры Азаренко и Маррей уступали 1:5. Причиной тому стала слабая игра партнера белоруски Джейми Маррея, не справившегося с подачей оппонентов.

Однако благодаря удачным действиям белоруски счет удалось сравнять - 5:5. В концовке партии белоруско-британский дуэт получил тройной матчбол, который реализовала Виктория Азаренко.