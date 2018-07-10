СМИ: Личный самолет Ким Чен Ына приземлился во Владивостоке

СМИ: Личный самолет Ким Чен Ына приземлился во Владивостоке3
- 10.07.2018, 7:40
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Лайнер находился на территории РФ около трех часов.
Личный самолет главы КНДР Ким Чен Ына Chammae-1 был замечен 9 июля в российском Владивостоке, пишет Yonhap.
Согласно данным ресурса Flightradar24, лайнер приземлился на территории РФ днем 9 июля, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.
Присутствовал ли на борту Chammae-1 глава КНДР, неизвестно.
Источники Yonhap сообщили, что Владивосток могли посещать северокорейские официальные лица, готовящие визит Ким Чен Ына, который может посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре.