СМИ: Личный самолет Ким Чен Ына приземлился во Владивостоке 3 10.07.2018, 7:40

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Ким Чен Ын

Лайнер находился на территории РФ около трех часов.

Личный самолет главы КНДР Ким Чен Ына Chammae-1 был замечен 9 июля в российском Владивостоке, пишет Yonhap.

Согласно данным ресурса Flightradar24, лайнер приземлился на территории РФ днем 9 июля, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.

Присутствовал ли на борту Chammae-1 глава КНДР, неизвестно.

Источники Yonhap сообщили, что Владивосток могли посещать северокорейские официальные лица, готовящие визит Ким Чен Ына, который может посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре.