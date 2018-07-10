закрыть
10 июля 2018, вторник, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СМИ: Личный самолет Ким Чен Ына приземлился во Владивостоке

3
  • 10.07.2018, 7:40
  • 3,008
Ким Чен Ын

Лайнер находился на территории РФ около трех часов.

Личный самолет главы КНДР Ким Чен Ына Chammae-1 был замечен 9 июля в российском Владивостоке, пишет Yonhap.

Согласно данным ресурса Flightradar24, лайнер приземлился на территории РФ днем 9 июля, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.

Присутствовал ли на борту Chammae-1 глава КНДР, неизвестно.

Источники Yonhap сообщили, что Владивосток могли посещать северокорейские официальные лица, готовящие визит Ким Чен Ына, который может посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко