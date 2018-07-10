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Пилите, Шура, они золотые

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  • 10.07.2018, 8:11
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Экономику могут ждать такие проблемы, что и ЗВР не спасут.

На минувшей неделе стало известно, что золотовалютные резервы Беларуси за июнь снизились на 108,2 млн. долларов. Выясняется, что за первые полгода резервы уменьшились почти на полмиллиарда долларов ($ 483,9 млн). Довольно внушительная сумма, не правда ли?

В этом же полугодии белорусы сдали в обменники $1 миллиард. У правительства появился шанс нарастить резервы и подлатать дыры. Высокие цены на нефть, население само несет валюту в банки.

Но даже при этих, казалось бы, благоприятных условиях власти прибегают к манипуляциям с ЗВР, так как бюджетных денег просто недостаточно. Получается, что не все так радужно, как рисуют нам чиновники.

Почему сократились ЗВР? Какие внешние и внутренние факторы могут привести к мощному обвалу белорусской экономики? Можно ли было их избежать?

Cайт Сharter97.org задал эти вопросы экономисту Борису Желибе, экс-главе Нацбанка Станиславу Богданкевичу и первому руководителю независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу.

Долговая диета

Экономисты связывают снижение ЗВР с большими выплатами, которые Беларусь была вынуждена сделать по госдолгу:

- Внушительные суммы были выплачены в январе. Также Беларусь вовремя не получила большие транши от Евразийского фонда стабилизации и развития. Два раза по $200 миллионов. Это сказалось на ЗВР. Нам пришлось приблизиться к критической черте 6,5 миллиарда долларов, которая была установлена правительством - отмечает Борис Желиба.

Станислав Богданкевич обращает внимание на то, что если бы Минску удалось получить кредит от МВФ, то не пришлось бы прибегать к «обнажению» золотовалютного резерва:

- Мы расплачиваемся и на западном направлении, и на восточном. Беларусь надеялась получить кредит от МВФ. Это помогло бы рефинансировать долги и немножко раздать их. Но переговоры провалились. Кредит на Западе нам никто не дает. И на это есть свои причины. Международные организации требуют системных реформ, а белорусские власти просто не готовы их проводить.

«Привет» от Прокоповича?

Еще один фактор, который может негативно повлиять на белорусскую экономику - попытка властей «притянуть за уши» среднюю зарплату. Лукашенко уже десять лет повторяет мантру «попиццот». Cтанислав Богданкевич уверяет, что это может привести к колебаниям курса национальной валюты и ударить по ЗВР:

- К сожалению, рост зарплаты в Беларуси оторван от производительности труда. Это создает угрозу для инфляции и девальвации национальной валюты. Если власти допустят такое искусственное повышение роста зарплаты, особенно бюджетников, то это сильно ударит по нашей экономике.

Экс-глава Нацбанка считает, что настоящая проблема кроется в том, что власти вместо капитального ремонта экономики лишь покрасили фасад:

- Власти вынуждены идти на послабления и некоторые уступки для бизнеса, видя cистемные проблемы экономики. В этом есть заслуга и оппозиционного движения. Но стоит отметить, что это вынужденные послабления, а не системные реформы.

Никто не реформирует госпредприятия, которые являются нашей главной проблемой. Ведь можно пока не приватизировать госсобственность, а просто отменить ручное управление, командно-административную систему. Крупное производство сохранено, а управление не реформировано. Это приводит к огромным тратам бюджетных средств.

Станислав Богданкевич отмечает, что есть много других затрат, урезав которые, можно найти деньги для повышения зарплат:

- Различные парады, которые не нужны миролюбивой Беларуси, строительство дворцов и проведение праздников для администрации Лукашенко. Это настоящая бесхозяйственность. Белорусы нищают. У людей нет реальных денег.

Борис Желиба предлагает обратить внимание на то, что искусственное повышение зарплат несет за собой угрозу «включения печатного станка»

- Мы наблюдаем порочную практику властей, когда ставятся какие-то планки. В цивилизованных странах это не делают. Дайте большую свободу бизнесу и частному сектору - получите рост средней зарплаты.

Что касается искусственного повышения зарплаты, то это несет прямые риски. Мы все прекрасно видели, какую денежную политику власти выбрали в 2011 году и чем это обернулось.

Дамоклов меч нефтяного рынка

Экономисты подчеркивают, что самые настоящие проблемы для белорусской экономики могут прийти с Востока, где Москва готовится завершить «налоговый маневр» и свести доходы Минска от пошлин на нефть - к нулю. Борис Желиба считает, что это может привести к тому, что мы почувствуем, насколько слаба подушка ЗВР:

- Россия готовится завершить налоговый маневр, это очень важный внешний фактор, который может напрямую повлиять на экономику Беларуси.

Дело в том, что при обнулении экспортных пошлин на нефть Беларусь будет получать cырье по мировым ценам. Тогда мы вспомним о проблемах нашей финансовой системы, ведь нефть - это довольно большие поступления в наш бюджет. Вспомним и о слабой подушке безопасности. Ведь общепринятый уровень безопасности ЗВР - три месяца обеспечения экспорта. А у нас - только лишь два.

Внешние факторы очень важны, наша экономика очень уязвима перед ними.

Кроме того, излишки валюты на внутреннем рынке также сокращаются. Если в прошлом году продажа валюты населением, предприятиями была больше миллиарда долларов, то в этом году – около 400 миллионов.

Экс-глава Нацбанка говорит о рисках инфляции и девальвации, которые может таить проблемы белорусских властей в нефтяной отрасли:

- Безусловно, есть риски роста инфляции и девальвации национальной валюты. Это связано с ситуацией на рынке нефти. «Налоговый маневр» может привести к тому, что мы будем недополучать нефть для наших НПЗ. И вот тогда начнутся настоящие проблемы.

Риски есть и если наше правительство не будет шевелиться, то они станут фатальными.

Могло быть иначе

Как мы видим, белорусская экономика очень уязвима к проблемам извне. Особенно проблемным видится «российский вектор». Молочные, газовые, нефтяные и другие торговые войны - все эти факторы не раз вгоняли белорусскую экономику в ступор.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич отмечает, что страна могла развиваться совершенно по-другому, а тотальная зависимость Беларуси от России - результат правления Лукашенко:

- В начале 90-х мы шли совершенно другим путем. Думали о диверсификации нашей экономики. Лукашенко, ради своих кремлевских амбиций, был готов отдать России все и вся.

Поэтому все наши позиции были сданы. Кремль смог диктовать такие условия, какие он хочет. Все козыри сегодня в руках Москвы. Путин легко может поставить диктатора на место.

То, что Лукашенко не смог дистанцироваться от России, отразиться на простых белорусах. У нас и так фантастический госдолг. Кредиты берутся и берутся. А за это придется платить будущим поколениям.

Людям, которые придут после Лукашенко к власти, придется делать то, что делалось в 90-х - возвращать нашу независимость. Потому что Лукашенко был готов на любые унижения, лишь бы остаться у власти, - подытожил собеседник Сharter97.org.

Пилите, Шура, они золотые

Читатели Сharter97.org также отреагировали на новость о снижении ЗВР и предложили свои методы их пополнения:

«И так двадцать с лишним лет - дайте мне в долг, потом дайте мне в долг мне надо отдать долг…»

«Как у Ильфа и Петрова: «Пилите, Шура, они золотые». Если при каждой трудности власти залазят в золотохранилище - значит, что не все так спокойно в датском королевстве»

«Я бы предложил пройтись с металлоискателем по Дроздам. Единственное благородное, что там может быть - это благородные металлы»

«Вспоминается «Свадьба в Малиновке»: У атамана нет золотого запаса и хлопцы начинают разбегаться», - поделились своим мнением читатели Сharter97.org


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