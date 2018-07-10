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Посол Швейцарии – белорусским активистам: У нас тоже много добровольцев, желающих помочь стране

  • 10.07.2018, 8:50

Дипломат встретился с могилевскими правозащитниками, активистами и независимыми журналистами.

9 июля Глава отделения Посольства Швейцарской Конфедерации в Минске Клод Альтерматт впервые посетил Могилев с ознакомительным визитом, сообщает «Могилевская весна».

Клод Альтерматт отправился с визитом к представителям демократического сообщества в общественный центр «Кола». Он попросил рассказать о ситуации в регионе.

Правозащитник Борис Бухель указал на постоянное преследование журналистов со стороны властей, а также на отсутствие независимой судебной системы.

— Защитить свои права в суде, если государство имеет в этом процессе свой интерес, практически невозможно сегодня. Наши судьи нередко преподают на юридических факультетах. Когда я у них спрашиваю после очередного «заказного» дела, что бы они поставили своим студентам, если бы те поступили бы так же, они только тупят взгляд в пол, — высказался Бухель.

Член «Могилевского правозащитного центра» Владимир Таборко напомнил также и о том, что деятельность от лица незарегистрированной организации до сих пор в Беларуси карается по закону и привел пример правозащитного центра «Весна».

Журналист Александр Бураков сфокусировал внимание на деятельности пророссийских организаций, которые активизировались в ходе конфликта между Россией и Украиной. Он рассказал, как одних из лучших студентов могилевских вузов вывозят в Смоленск на различные семинары и дискуссии, в ходе которых доказывают «необходимость» общего сосуществования России и Беларуси:

— Мы уже имеем ситуацию, когда в могилевских университетах есть точки влияния и пропаганды так называемого «русского мира». Реальность такова, что если завтра Россия придет в Могилев — большинство молодежи это воспримет как должное.

Председатель могилевской организации Товарищества белорусского языка Олег Дьячков рассказал послу о том, как происходит выживание национального языка в Могилеве. Одна из главных целей организации на сегодня – это увеличение количества школьников, которые обучаются на белорусском языке:

— Если раньше это был один школьник, то сейчас их уже восемь на весь Могилев. Прирост в разы, — иронично заметил Дьячков.

Клод Альтерматт удивился, что на национальном языке обучается так мало человек.

— Язык очень важен. В Швейцарии четыре государственных языка, но каждый регион отстаивает свой. Я из немецкоязычного кантона. У нас есть свой диалект немецкого языка, потому мы считаем, что это наш язык, а не Германии. Если к нам приезжает турист из Германии, мы говорим с ним на диалекте, чтобы он понимал, что это часть именно нашей культуры, — заметил посол.

Позитива во встречу добавил координатор Центра городских инициатив Юрий Стукалов, рассказавший про успехи в подготовке фестивалей и школы активистов.

— Мы проводим несколько больших фестивалей – это Большой городской пикник, Драник-фест, недавно у нас был InspireFest. Мы пытаемся как-то развивать культуру города. Чтобы развивать местный активизм, у нас есть школа «Теплица», где на протяжении месяцев мы учим могилевчан, как добиваться позитивных изменений в городе, — перечислил Стукалов.

Он предложил Клоду Альтерматту посетить «Драник-фест», который пройдет в Могилеве 29 сентября. Тот ответил, что фестиваль очень похож на тот, который проходит в его родной Швейцарии:

— У нас тоже есть фестивали еды и я могу сказать, что «Драник-фест» по описанию похож на наши праздники, — заметил посол.

Он поблагодарил всех присутствующих за встречу и заметил, что Швейцария и Беларусь очень похожи:

— И у вас, и у нас много людей-добровольцев, которые объединяются, чтобы вместе решать проблемы. Это развивает наши страны.

На прощание Клод Альтерматт и могилевчане обменялись подарками.


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