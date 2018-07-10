Николай Черноус: С каждым годом анархия в стране усиливается 1 10.07.2018, 9:57

1,229

Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

От власти 25 лет мы слышим одни обещания.

Жители микрорайона Северный города Барановичи борются за асфальтированную объездной дорогу с трассы Брест - Минск.

За 25 лет проживания в микрорайоне им надоело глотать пыль. Обещания заасфальтировать со стороны городской администрации давались не один раз, особенно перед «выборами». Пока наконец сотрудник Госконтроля Олег Данилов не озвучил долгосрочные планы на этот вид работы.

Ситуацию для «Радыё Рацыя» комментирует общественный активист Николай Черноус: «В устной форме мне объяснил представитель Госконтроля Олег Данилов, он сказал, что сделают после застройки Северного микрорайона №2, только тогда нам проложат асфальт, а это еще будет лет через 15».

35 человек обратились за помощью к «депутату» областного «совета» Владимиру Герасимовичу - бывшему начальнику милиции, переведенному в область. Копию обращения решили озвучить через районную газету «Наш край». Но главный редактор Татьяна Карпик сказала, что вмешиваться в этот вопрос они не будут и даже пусть не ждут ответа, возмущается Николай Черноус: «С каждым годом анархия в стране усиливается. Уже за людей не считают. Не то, что работы выполнять, а ответ даже не хотят давать. От власти 25 лет мы слышим одни обещания».