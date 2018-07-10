«Во Франции все оборудовано для молодых мам» 1 10.07.2018, 10:08

Опыт белоруски, которая рожала в Париже.

Светлана Глебова уже около двух лет живет вместе с мужем во Франции. Около полугода назад она стала мамой дочки Эмилии. В беседе с tut.by.

девушка поделилась своим опытом родов за границей. Чем они отличаются от наших, сколько стоит рожать в Париже и как французы воспитывают детей — читайте в материале.

«Моя подруга-испанка тоже решила рожать во Франции»

— Во Франции я решила рожать, потому что там, на мой взгляд, условия для молодых мам намного лучше. Во-первых, обязательное медицинское страхование здесь покрывает 20% от стоимости медицинских услуг. Остальную стоимость можно покрыть за счет дополнительной страховки.

Во-вторых, медицинский персонал прекрасно к тебе относится. Я слышала от своих подруг, которые рожали в Беларуси, что отношение к ним было не слишком приветливым. А со мной все были милы.

В-третьих, я считаю, что во Франции более качественное оборудование. Поход к врачу обычно стоит довольно внушительных денег, но клиники оснащены по последнему слову техники. У меня есть подруга-испанка, но она решила тоже рожать во Франции.

«У меня и у мужа белорусское гражданство, но у Эмилии — французское»

— Беременность у меня проходила не очень легко. Наверное, в Беларуси я бы весь срок пролежала на сохранении. Я попала в небольшую аварию, получила очень сильный стресс.

Пару дней мне пришлось полежать в клинике. Но благодаря этому я увидела, какие там условия, и уже точно не боялась рожать. В палате кроме меня была еще одна девушка. Между нами были перегородки, и мы никак не мешали друг другу. Когда меня выписали, ко мне на дом приходила медсестра и измеряла тонус матки. Мне прописали домашний режим, сказали не заниматься спортом и не нервничать.

Рожала я уже в одиночной палате. Устроить это просто: мы с мужем уточнили стоимость, она нас устроила. Кстати, во Франции вообще не принято давать взятки в больницах. Уровень дохода медперсонала позволяет им неплохо жить на одну зарплату.

Во Франции распространена эпидуральная анестезия. Сначала я хотела рожать без нее, начитавшись, что это может быть плохо для плода. Шесть часов терпела, и это было очень больно. Когда уже не могла терпеть, попросила обезболить. И вот тогда начались прекрасные роды. Это был лучший день моей жизни.

Мой муж присутствовал на родах. Не нужно было никаких документов, анализов, мы просто сказали, что будем проводить партнерские роды.

Если в Беларуси детей часто забирают от матери на несколько часов или даже дней после родов, то во Франции мне сразу же отдали мою девочку. При мне ее помыли, одели, и мы сразу же вместе с ней поехали из родильного отделения в палату.

В первые дни ко мне приходила медсестра, которая учила, как правильно купать ребенка, кормить, менять подгузник. Кстати, во Франции вообще не пеленают детей.

У меня и у мужа белорусское гражданство, но у Эмилии — французское. Здесь действует правило: любой человек, рожденный на французской земле, считается гражданином Франции.

«Некоторые записываются в ясли еще до беременности»

— Декрет во Франции длится 4,5 месяца. Полтора — до родов, еще два с половиной — после. Отец тоже может сходить в декретный отпуск на 11 дней. Благо я могу себе позволить не работать.

С яслями во Франции большая проблема. Нужно записываться намного заранее, до родов. Наверное, некоторые записываются еще и до беременности. (Смеется.)

Мы, например, не смогли попасть. Почему это так сложно? Потому что в яслях к каждому ребенку прикрепляется няня, которая может заботиться максимум о пяти детях.

Помимо этого, существует специальная организация, которая ежемесячно взвешивает твоего ребенка, осматривает, консультирует.

Во Франции прививаться — обязательно, а если родители отказываются, то дело может дойти до ареста. Прививки делаются бесплатно, но ты самостоятельно заказываешь их в аптеке, а потом тебе возвращается стоимость.

Во Франции я ходила к педиатру, но не было никакого повышенного внимания к ребенку. Считается, что в 3 месяца ребенок уже должен переворачиваться на другой бок. А моя дочь не переворачивалась, и я начала паниковать. Обратилась к доктору, а мне говорят: «У каждого ребенка свое развитие, не переживайте». Я поменяла трех педиатров, и только третий выдал направление к дерматологу, остеопату и массажисту.

Большинство француженок кормят детей смесями, и это понятно: два с половиной месяца в декрете очень мало, чтобы начинать кормить грудью, проще приучить ребенка к детскому питанию.

Подгузники во Франции стоят примерно столько же, как в Беларуси. Правда, в Беларуси в основном польские подгузники, которые немного жестче. А во Франции в основном немецкого или польского производства — они более мягкие.

Во Франции огромный выбор одежды для 5-месячных детей. Все можно заказать в интернете с доставкой на дом — это очень экономит время. А вот ассортимент одежды и обуви для маленьких детей в Беларуси очень скудный. Искали здесь ботинки ребенку, ведь качество здесь не хуже, но стоить они будут дешевле. А продавщица говорит: «Зачем вашему ребенку ботинки? Носите носочки».

«Во Франции все оборудовано для молодых мам»

— Во Франции я свободно себя чувствую во всех общественных местах. Все оборудовано для молодых мам: пандусы, подъезды, и в ресторанах нам всегда найдется место. Я вижу, что в Беларуси к нам часто относятся не слишком приветливо, а во Франции спрашивают: «Кто у вас? Какой возраст? Можно мы с вами сядем?».

Везде в общественных местах во Франции оборудованы комнаты для кормления. Есть микроволновки, где можно разогреть еду, пеленальные столы, комфортное для ребенка кресло. В Беларуси же мне приходится рассчитывать свое время иначе, потому что кормить на людях неудобно, а со специальными помещениями проблема.

Я заметила, что во Франции родители дают детям больше свободы. Ребенок может кричать, а никто к нему не подойдет. Мы же с мужем будем стараться соблюдать золотую середину. Не давать играть опасными предметами, но и не ограничивать ребенка в его стремлении увидеть что-то, пробежаться и познакомиться с миром.