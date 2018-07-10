Видеофакт: Лидеры Евросоюза, США и Канады говорят «Слава Украине!» 3 10.07.2018, 10:25

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Фото: Getty Images

Заявления мировых политиков – в противовес решениям ФИФА.

В сети собрали в один ролик заявления мировых лидеров и дипломатических ведомств иностранных государств, где использовано приветствие "Слава Украине", из-за которого ФИФА наказала хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича. Ролик создал эксперт по вопросам информационных технологий и управляющий партнер коммуникационной компании PlusOne Максим Саваневский, сообщает liga.net.

"Ну вы в курсе, что делать с этим видео далее", - подписал он видеозапись.

В подборке есть выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в своей речи говорит "Слава Украине". Также этой фразой приветствовали Украину и экс-госсекретарь США Джон Керри, и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Кроме того, это приветствие использовали министерства иностранных дел Германии, Эстонии, посольство США в Украине, а также президент Украины Петр Порошенко, в частности, во время выступления в американском Конгрессе.

"Не поленился и собрал пруфы, так сказать. Вот он фактчекинг, бэкграунд и диджитал видео в одном флаконе", - написала в комментарии к видео главред Би-би-си Украина Нина Курьята.

7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК "Динамо" (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: "Слава Украине!".

ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера. Позднее ФИФА оштрафовала его.