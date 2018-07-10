Как изменить ситуацию в медицине? 6 10.07.2018, 10:31

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О состоянии белорусского здравоохранения звучат противоположные мнения.

С одной стороны говорят, что отечественная медицина находится на высоком мировом уровне. С другой — пациенты критикуют ее за безучастность врачей, плохую оснащенность современной аппаратурой и очереди, пишет zautra.by.

Врач-реаниматолог Дмитрий Солошкин в этом противоречия не видит.

— І тое, і другое — праўда. Напрыклад, у нас добра з трансплантацыяй і нізкім узроўнем дзіцячай смяротнасці. Таму агульны стан беларускай медыцыны можна ацаніць усё ж такі як добры, — отметил Дмитрий Солошкин. — Разам з тым ёсць медыцына, з якой у выглядзе паліклінік, першаснага прыёма сутыкаецца большасць насельніцтва. Вось тут наша краіна, канешне, не дацягвае ні да сусветнага ўзроўню, ні да ўзроўню суседніх краін, такіх як Польшча і Чэхія.

Реаниматолог выделил несколько причин непростой ситуации. Среди них — отсутствие, по большому счету, материального стимулирования врачей:

— З большага людзі працуюць на сваім імпэце і перакананнi, што яны высакародна дапамагаюць хворым.

Дмитрий Солошкин

Поскольку государство желает продемонстрировать населению, что оно полностью обеспечивает ему услуги здравоохранения, у граждан не воспитывается ответственность за состояние своего здоровья. Многие несвоевременно проходят обследования, самостоятельно назначают себе лечение или вовсе игнорируют болезнь. В результате спустя время расходы на таких больных существенно увеличиваются за счет других.

— Пры гэтым можна пісаць скаргі і дактароў будуць трэсці, караць, здымаць прэміі, — сказал врач-реаниматолог.

Он привел недавний пример, когда на врача-интерна в Бобруйске завели уголовное дело за осложнение медицинской манипуляции, которое описано как возможное при данном вмешательстве. При этом оно было вовремя диагностировано и устранено. Такие ситуации могут привести к тому, что доктора будут думать больше о своей безопасности, чем о лучшем, но, возможно, более рискованном с точки зрения возможных осложнений методе лечения.

По мнению Дмитрия Солошкина, нацеленность на валовые показатели и отсутствие жалоб сдерживает белорусскую медицину в развитии — это необходимо изменить.

Одно из предложений Дмитрия Солошкина — материально стимулировать граждан, чтобы те следили за своим здоровьем.

— Да прыкладу, калі чалавек доўга не браў бальнічны, можна было б дадаваць пэўную суму ў прэмію. Ці кампенсаваць частку абанемента, калі грамадзянін займаецца спортам.

Дмитрий Солошкин уверен, что белорусскую медицину может улучшить развитие добровольного медицинского страхования (ДМС).

— Неабходна, каб прыватная медыцына мела права аказваць увесь спектр паслуг, у тым ліку і стацыянарных. Каб мела магчымасць будаваць шпіталі, а не толькі рабіць УЗІ, — отметил Дмитрий Солошкин. — Спаборніцтва за тое, каб замкнуць на сябе больш страховак, прывядзе да павышэння якасці лячэння і медыцынскіх паслуг.

Вместе с тем, по его мнению, должен сохраниться базовый гарантированный уровень медицинского обслуживания для тех, кто не может приобрести страховку. Когда появится большая доля тех, кто пользуется ДМС и, по сути, платит сам за себя, освободившиеся бюджетные средства можно будет направить на нуждающихся.

— Магчыма, будзе атток высокакваліфікаваных спецыялістаў туды, дзе за гэта больш плоцяць. З іншага боку, будзе стымул для маладых лекараў павышаць свае веды і досвед.

— Да добрага сантэхніка ў Беларусі ставяцца з большай павагай, чым да доктара: бо яму ж трэба заплаціць, і нямала. Трэба арыентавацца на тых, хто хоча быць здаровым, хто разумее каштоўнасць гэтага.

Для народа здравоохранение — № 1 в списке реформ

Социолог Елена Артеменко рассказала, что, согласно опросу на тему приоритетности реформ (он проводился в 2015 году), люди поставили на первое место необходимость изменений в здравоохранении.

Это связано как с тем, что к этой сфере у опрошенных действительно накопилось много вопросов, так и с тем, что здравоохранение наряду с образованием является сферой, с которой сталкивался каждый, получив определенное представление.

Однако самостоятельно платить за медицинское обслуживание граждане, скорее, не готовы. Из предлагавшихся вариантов реформы системы здравоохранения более 40% рассматривали возможность добровольного медицинского страхования, при котором предприятия оплачивают страховку для сотрудников.

Был также проведен опрос и среди предприятий об их отношении к ДМС.

Оказалось, порядка 70% знали о такой опции. Около 30% пользовались медуслугами как составляющей социального пакета.

Первоочередным барьером для них был недостаток средств на любые дополнительные меры стимулирования сотрудников и поддержания их лояльности, сказала Елена Артеменко.

— Если барьер в виде ограниченных финансовых возможностей будет преодолен, то можно прогнозировать, что уровень использования услуг ДМС сильно повысится.

Сотрудники предприятий и население в целом заинтересованы, чтобы работодатель предоставлял эту опцию в рамках социального пакета, — отметила социолог.

Елена Артеменко

При опросе предприятий, которые делали страховки, оказалось, что в среднем на одного сотрудника в год тратилось менее 50 долларов.

— Это небольшая сумма по сравнению с фондом заработной платы и отчислениями в Фонд социальной защиты. Думаю, что частично проблему можно решить, если страховые компании будут более активно продвигать свои услуги для тех предприятий, которые слышали о ДМС, но не знают о деталях. Ведь существуют разные варианты, и иногда эта услуга может быть не такой уж и затратной, — сказала Елена Артеменко.

О развитии рынка ДМС лишь говорят

В рамках исследования BISS о возможностях расширения добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2016 году Александр Автушко-Сикорский проанализировал, создает ли белорусское законодательство условия для развития рынка медстрахования.

— Анализ законодательства в области регулирования добровольного медицинского страхования проводился по методологии Всемирного банка. И на тот момент значимых барьеров для развития рынка добровольного медицинского страхования идентифицировано не было, — рассказал Александр Автушко-Сикорский.

Условия договора, сумма выплат и иное являются предметом договоренности между страхователем и страховщиком — государство осуществляет лишь надзор.

— То, что мы обнаружили по результатам исследования, скорее, можно назвать отсутствием законодательных норм, которые создавали бы стимулы для развития ДМС, — добавил Александр Автушко-Сикорский.

Александр Автушко-Сикорский

Рост рынка услуг ДМС заметно ускорился после принятия в 2005 году указа № 219, а также инструкции и концепции ДМС. Но вместе с тем этот вид страхования по-прежнему остается слабо развитым в Беларуси. Удельный вес ДМС в общих расходах на здравоохранение в стране на момент исследования составлял, по данным

Всемирной организации здравоохранения, всего 0,2%-0,3%.

— Недавно в белорусском законодательстве произошли небольшие позитивные изменения. Компаниям разрешили относить средства на ДМС для своих сотрудников к расходам организации, что дает скидку по налогам, — сказал Александр Автушко-Сикорский.

5 рекомендаций экспертов

1. Отказаться от «валовых» показателей в здравоохранении.

2. Ввести систему стимулирования граждан за сохранение своего здоровья.

3. Раскрепостить рынок медуслуг, поддержать развитие частной медицины.

4. Расширять добровольное медстрахование своих работников предприятиями.

5. Улучшить состояние поликлиник и первичное обследование населения.