Михаил Жемчужный: Благодарю всех, кто поддерживает меня письмами и в СМИ 10.07.2018, 11:08

Михаил Жемчужный

Впервые за последние шесть месяцев витебские правозащитники получили письмо от политзаключенного.

Михаил Жемчужный пишет, что за последние полгода направил в Витебск три письма, но в ответ ничего не получил. Как сообщает витебская «Весна», это обстоятельство удивляет местного правозащитника Леонида Светика.

"В этом году я направил Жемчужному пять писем и одну поздравительную открытку. При этом от него не получил ни одного сообщения. Мы с Михаилом переписываемся регулярно на протяжении уже трех лет. И этот факт наводит меня на мысль, что со стороны ПК-9 наблюдается систематическое нарушение гражданских прав политзаключенного Жемчужного", - полагает Леонид Светик.

Михаил Жемчужный сообщил также в письме, что до 19 июня он находился в помещении камерного типа, потому что в конце мая его приговорили к 10 суткам нахождения в штрафном изоляторе - "якобы за опоздание на две минуты при выполнении команды "отбой".

На самом деле, истинной причиной наказания стала просьба политзаключенного к администрации предоставить ему возможность ознакомиться с ответами на жалобы по его уголовному делу.

Отдел собственной безопасности МВД по Витебской области должен был расследовать поданные в жалобе факты вымогания у политзаключенного взятки старшим оперуполномоченным Октябрьского РОВД Витебска Жуковым. Эти документы, как полагает Михаил Жемчужный, дали бы ему право на пересмотр дела, реабилитацию и оправдание.

"Документы я получил в тот же день, потому что требовал их в присутствии прокурора. Но за это получил 10 суток ШИЗО", - пишет Жемчужный.

В своем коротком письме политзаключенный рассказал также правозащитникам, как себя чувствует и чем занимается. "Здоровье в порядке, настроение прекрасное. Обжалую режим содержания в прокуратуру Могилевской области", - сообщил Михаил Игоревич.

Традиционно поблагодарил всех, кто поддерживает его письмами и в средствах массовой информации.