Гаражное мышление 5 Максим Мирович

10.07.2018, 11:26

Антропологический феномен гаражных кооперативов из СССР.

Так, друзья, сегодня будет интересный пост о том, насколько на современную постсоветскую действительность повлияло "гаражное воспитание". Я уже встречал несколько текстов на эту тему, материал исследовал в том числе и известный российский антрополог Илья Утехин, а я вот решил озвучить свое видение данного вопроса — так как он касается не только России, но и в какой-то степени других стран бывшего СССР.

Мне в каком-то смысле повезло — я рос в интеллигентной семье и среди интеллигентного окружения большого города. В детстве мне казалось, что так живут все люди — много читают, посещают разные кружки и спортивные секции, хорошо учатся, а после школы обязательно получают высшее образование. Как позже оказалось, так живут далеко не все — множество людей не хочет и не любит учиться, не имеет цели в жизни, а жизненные ценности впитало не из книг, а общаясь "за гаражами". Я периодически встречаю представителей "гаражного поколения" в комментариях к своим постам — они живут "по понятиям", знают все лучше других, а единственным смыслом диалога видят навязывание оппоненту своей позиции.

Итак, в сегодяшнем посте — рассказ о поколении, выросшем "за гаражами".

Откуда взялись гаражи?

Для начала немного о том, откуда вообще взялись гаражи. Гаражные кооперативы начали появляться в СССР в шестидесятые годы — само по себе понятие "гаражный кооператив" (точно так же, как и "жилищный кооператив") давало возможность людям обзавестись некоторой собственностью и управлять ею — гаражи считались "групповой собственностью" и запрещены не были. Советские гаражные кооперативы были отдельным юридическим лицом с собственной печатью.

Важный момент, который нужно отметить в этом разделе — советские гаражные кооперативы располагались чаще всего в неудобных и нередко отдаленных от центра города местах, не подходящих для капитальной застройки — ряды гаражей возводили на пустырях городских окраин, недалеко от свалок и прочих бесперспективных территориях. Строились гаражи по типовым проектам — чаще всего это был длинный ряд одноэтажных гаражей, с кирпичными стенами гаражных боксов. Каждый бокс был порядка 18 квадратных метров и имел потолки около 2,2 метров.

Особенно сильный бум гаражного строительства случился в восьмидесятые годы — в то время городские советы массово раздавали участки под гаражи новообразованным ГСК, и гаражи стали заполнять все больше городских окраин и пустырей. Примерно в те же годы многие хозяева первых гаражных кооперативов (построенных в начале шестидесятых) уже состарились и стали продавать свои боксы новым хозяевам — в гаражные кооперативы стало приходить новое поколение.

Что происходило в гаражах

По "техническому регламенту" гараж предназначался только лишь для хранения, обслуживания и ремонта своего автомобиля, но в позднем СССР и в девяностые годы гаражи стали чем-то вроде негласных мужских клубов. Женщин-автомобилистов в те времена было очень немного, и в гаражах по выходным стали собираться мужские компании для посиделок.

Складывающейся ситуации сыграла на руку отдаленность гаражей от жилых домов (чаще всего они были на окраинах), плюс автомеханика и вообще автомобили в то время считались "чисто мужским" делом, в котором "женщины все равно ничего не понимают". В общем, в гаражах мужчины чувствовали себя как дома — здесь можно было собраться мужской компанией "без глупых баб", немножко выпить и поговорить "за жизнь". С собой в гаражи брали выпивку, нередко мясо для шашлыков — в общем, там был полноценный мужской клуб выходного дня.

Очень часто в гаражи брали с собой и детей — мальчишек в возрасте 7-17 лет, которые проводили целый день с отцом и "учились быть мужчинами". "Ты не слушай, что тебе мать говорит, ты меня слушай, будь мужиком!" — примерно так наставляли отцы сыновей перед поездкой "на гараж" и во время обсуждения гаражных разговоров.

Гаражные «понятия»

Вращаясь среди завсегдатаев "гаражных посиделок", пацаны восьмидесятых-девяностых годов "учились жизни" — происходило это примерно так же, как в каменном веке. Мужчины сидели "вокруг костра" (мангала) и рассказывали житейские истории, а дети смотрели на них и старались быть такими же. Вот какие ценности навязывало "гаражное воспитание":

1. Каждый "настоящий мужик" должен пройти "школу жизни". "Школой жизни" может быть армия или на худой конец тюрьма — якобы только там можно себя проявить и стать "настоящим мужиком". К сидевшим прививалось особое уважение. "Сидел — настоящий мужик!" и прочее подобное.

2. Все остальные мужчины объявлялись в разной степени "лохами", которых не стыдно и даже почетно при случае "кинуть на деньги". "А помнишь, Вася, как к нам этот очкастый профессор приехал — так я ему вместо нормальной резины старые стертые шины поставил, вот жеж лох!" — примерно такие разговоры были нередкими в гаражах.

3. Прививалась иррациональная любовь к автомобилям как к чему-то самодостаточному, автомобиль был не просто транспортом, но и полноценным хобби и даже в каком-то смысле смыслом жизни. "Да я свою железную ласточку больше, чем свою Клаву люблю!". Быть водителем считалось само по себе хорошей профессией, которая может гарантировать достойное будущее. Позже в среде "гаражного поколения" стали очень популярны бессмысленные фильмы про автомобили, гонщиков и таксистов.

4. Прививалась неприязнь к образованным людям и к образованию вообще . "Этот очкарик Иванов сидит целыми днями в своем НИИ, какие-то закорючки пишет! Вот ведь лох, нет чтобы водочки взять, пива, ершика сделать, с пацанами по душам поговорить!" "Этот Петров только о своей книги и думает, все пишет и пишет. Все равно это читать никто не будет! Нет чтобы с пацанами на рыбалку махнуть".

5. Женщины считались людьми второго сорта. Собственно, это было понятно уже по тому факту, что их не брали в мужские компании и старались от них убежать на выходные в те же самые гаражи. "А моя Клава меня сегодня отпускать не хотела — так я ей леща дал, показал кто в доме хозяин!". Особым шиком считалось также иметь любовницу, про отношения с которой (с подробностями) можно было рассказывать всем гаражным товарищам.

6. Представления о "внешнем мире за гаражами" тоже были очень специфические. Советская (а позже и новая российская) власть завсегдатаями гаражей критиковалась, но не за какие-то конкретные решение, а в общем. При этом всячески приветствовались внешнеполитические скандальные решения властей — "ох, хорошо показали наши этим лягушатникам/пиндосам/душманам — будут теперь знать!".

7. Считалось, что во власть люди идут исключительно для того, чтобы ворвать и угнетать других людей. Нередко озвучивались мысли вроде: "Вот мне бы в то кресло, уж я бы им показал, как руководить! Все бы у меня сидели уже!", либо "Ну, будем голосовать за старых, эти-то хоть уже наворовали, а вот новые придут — опять воровать начнут".

8. Навязывалось мнение, что в Америке и вообще на Западе живут враги, которые хотят нас уничтожить, захватить и отобрать старые гаражи, жигули-"копейку", комплект старой резины, лыжи "Телеханы" и подшивку "Наука и Жизнь" за 1982-86 годы. В общем и целом, "гаражные люди" часто приписывали внешнему миру те самые низменные и мелочные качества, которые были присущи им самим.

Люди с гаражными ценностями

Пацаны, ездившие с отцами "на гаражи" по выходным впитывали все это, и если дальше в жизни такого ребенка не было хорошей школы и ВУЗа, или просто было мало хороших людей — то очень часто весь озвученный выше список становился единственной "путеводной звездой" в жизни. Еще я заметил, что представители "гаражного поколения", ставшие взрослыми, редко бывают счастливыми — они живут с нелюбимой женщиной и незапланированными детьми, работают на какой-нибудь низкооплачиваемой работе и постоянно берут кредиты.

Максим Мирович, livejournal.com