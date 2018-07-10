Выбьет ли сборная Бельгии французов вслед за бразильцами? 1 10.07.2018, 11:33

У Роберто Мартинеса есть план.

ФРАНЦИЯ — БЕЛЬГИЯ

У Роберто Мартинеса гораздо больше проблем, чем у Дидье Дешама. Это не значит, что Дешаму просто, но французский тренер заранее знает, как сыграет. У него нет проблем с составом (к тому же поправился Матюиди) и с выбором основы. Фактически уже сейчас понятно, кто выйдет в обороне, кто — в середине поля, и кто — в атаке. Французы играют на этом ЧМ одинаково, но — одинаково хорошо. Причем с каждым матчем только набирают ход, пишет Артем Фандо для сайта "Прессбол".

Роберто Мартинес постоянно находится в творческом поиске и подбирает план под конкретного соперника. Куда определить Де Брейне — в опорную зону или повыше к атаке, как в матче с бразильцами? Куда поставить Лукаку — в центр или на фланг? Один из важнейших вопросов: кем заменить Менье, у которого перебор желтых карточек? Проблема эта не праздная. Менье здорово проявил себя в организации бельгийских атак и был надежен в обороне. Его, скорее всего, заменит Карраско, которому предстоит сдерживать Мбаппе — так себе удовольствие. Но можно сказать точно: бельгийцы выйдут на поле со знанием, на какие слабые места французов надо давить.

Преимущество бельгийцев в том, что они уверены в себе намного больше, чем кто-либо уверен в них. У сборной Бельгии всегда есть четкий план на игру и фантастическое спокойствие даже при форс-мажорных обстоятельствах (ведь "Красные дьяволы" не запаниковали, даже за 20 минут до конца встречи с японцами при счете 0:2). Роберто Мартинес много раз отмечал, что одна из его целей — привить команде ментальность победителей. Для этого он даже включил в тренерский штаб Тьерри Анри. В чем его роль — толком непонятно. Он не дает интервью, пресс-служба сборной постоянно отказывает на запросы СМИ, однако это работает. А против соотечественников может сработать еще лучше.

Имеет огромное значение, кто первым забьет. Это определит характер матча, что чрезвычайно важно, учитывая, что соперники в целом сопоставимы по классу. А он высочайший. Ведь и матч бельгийцев с бразильцами во многом сложился так, как сложился, потому что "Красные дьяволы" открыли счет. Бразильцы вовсе не были слабее или хуже. Но европейцы получили возможность играть по счету, южноамериканцы стали больше раскрываться… Забей первыми Неймар и компания — ход матча мог бы оказаться полностью зеркальным.

Тьерри Анри — секретное оружие сборной Бельгии

Факты. Сборная Франции выиграла во всех трех предыдущих встречах с бельгийцами на крупных турнирах, включая два матча в рамках чемпионатов мира. Кроме того, французы победили в двух своих предыдущих полуфиналах на ЧМ — в 1998-м и 2006-м.

Исключая серии пенальти, сборная Франции уступила лишь в одном и тринадцати последних матчей плей-офф — немцам в четвертьфинале ЧМ-2014.

Антуан Гризманн забил 7 голов в последних 6 матчах плей-офф ЧМ и ЧЕ.

Сборная Бельгии до этого лишь раз добиралась до полуфинала чемпионата мира — в 1986-м. Тогда "Красные дьяволы" уступили Аргентине 0:2. Дубль на свой счет записал Марадона.

Бельгийцы не проигрывают уже 24 матча подряд, причем в семи предыдущих команда Роберто Мартинеса победила.

На чемпионате мира в России за сборную Бельгии отличились уже 9 футболистов. Больший разброс был только у Италии-2006 и Франции-1982 — по 10 человек.

Ромелу Лукаку поучаствовал в 20 голах своей команды в 13 последних матчах — 17 голов и 3 результативные передачи.

Слова. "Нас до сих пор мучает то, что мы упустили шанс победить на домашнем чемпионате Европы два года назад. Сейчас мы получили новую возможность взять титул, но лучше об этом поговорить, когда Кубок будет уже в наших руках", — отметил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

"Моя роль на поле постоянно меняется. Я должен создавать голевые возможности и раздавать передачи, которые мои партнеры могут реализовать — как в матче с бразильцами, где я играл почти как форвард. Но вообще я могу играть по всей вертикали и помогать команде в любом качестве. Возможно, в полуфинале моя роль снова изменится, я еще не знаю", — сказал один из ключевых игроков сборной Бельгии Кевин Де Брейне. От того, насколько правильное применение найдет ему Роберто Мартинес, будет зависеть очень многое.

Перед стартом чемпионата мира пользователи pressball.by в основном видели в финале бразильцев и немцев, однако в турнире уже не осталось ни тех, ни других. А вот третьим в списке фаворитов участники конкурса прогнозов называли как раз французов — 29 процентов. В бельгийцев поверили лишь 7 процентов участников.