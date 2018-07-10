Антикриминальная революция в Армении Илья Куса

10.07.2018, 11:47

Что уже сделано и что предстоит?

Прошло 2 месяца, как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. Что он успел сделать за это короткое время? Я тут накидал список:

1. Добился отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна - многолетнего функционера правящей партии после 2 месяцев противостояния.

2. Сменил руководство Общественного телевидения Армении и продюсеров телепрограмм, хваливших власть. Провёл финансовый аудит Общественного телевидения Армении, по результатам которого были возбуждены уголовные дела.

3. Начал разбираться с бывшим премьер-министром, "человеком Газпрома" Кареном Карапетяном. Обыски и аресты в связанной с ним компании "Норфолк Конслатинг" вынудили его уехать в Россию, а конфликт внутри партии привёл к его уходу с поста первого зама лидера фракции.

4. Провёл чистку среди чиновников бывшего правительства. Уволены практически все мэры и губернаторы регионов.

5. Организовал бойкот крупных сетей супермаркетов, принадлежащих олигархам, связанным с правящей РПА, вынудив их снизить цены на товары.

6. Провёл обыски в домах 30 криминальных авторитетов и воров в законе, вынудив половину выехать из страны, преимущественно в Россию.

7. Арест генерала и бывшего замминистра обороны Манвела Григоряна, его жены и сына - мэра города Эчмиадзин - за присвоение гуманитарной помощи армянским солдатам и незаконное хранение оружия.

8. Обыски и арест в доме экс-главы охраны президента Саргсяна - Вачагела Казаряна по обвинению в расхищении государственных средств на сумму в 9 млн. долларов.

9. Арест главы службы охраны олигарха и миллиардера, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна по обвинению в избиении человека. Самого Гагика пока что не трогают.

10. Начато расследование по поводу уклонения от уплаты налогов компании "Спайка", связанной с семьёй бывшего президента Роберта Кочаряна. По нему самому возобновили расследование относительно дела 1 марта 2008 года, когда был разгон демонстрантов в Ереване. Кочарян выехал в РФ.

11. Начал разбираться с семьёй бывшего президента и кратковременного премьера Сержа Саргсяна. Обыски и аресты прошли в фондах, связанных с ним и его родственниками. В розыск объявили обоих братьев Сержа Саргсяна - Александра (Сашик 50%) и Левона, племянницу Ани Саргсян и племянников Нарека и Айка Саргсянов. Все они выехали за границу.

12. Сменил руководство Кассационного суда Армении.

13. Сменил руководство Следственного комитета Армении.

14. Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск. Также добился увольнения глав силовых структур в Нагорном Карабахе.

15. Возбудили 71 уголовное дело против глав сельских общин за злоупотребление должностными полномочиями.

16. Обыски и аресты в доме экс-министра обороны Микаэла Арутюняна по делу 1 марта 2008 года, его самого объявили в розыск. Он выехал в РФ.

17. Уволено руководство Сюникской области, где крупные проблемы с экологией, после визита туда премьер-министра Пашиняна.

18. Добился создания новой организации, объединяющей армян в России. Старую организацию признали неэффективной и коррумпированной, а против её главы, олигарха Ары Абрамяна, начали расследование.

19. Запустил несколько проектов совместно с НГО по пропаганде возвращения армян за границей на родину, например проект "Сердцем в Армении".

20. Добился исключения из партии ЛДПР в РФ депутата Владимира Савельева в ходе разговора с Жириновским после того, как депутат предложил Армении вернуть Азербайджану Нагорный Карабах.

21. Основал и сделал традицией выходы в прямой эфир в Фейсбук и общения с избирателями каждый вечер (ну или через вечер). Также провёл первую "Прямую линию" с Пашиняном в Фейсбуке.

22. Объявил амнистию всем армянам, которые уклонялись от призыва в армию и призвал их вернуться на родину и идти служить.

23. Перевёл весь свой аппарат и правительство на работу с компьютерами национального производства "ArmTab" вместо "Apple".

24. Снизил цены на электроэнергию для малообеспеченных семей на 10 драмов, уговорив сделать это компанию "Ташир Групп", принадлежащую олигарху Самвелу Карапетяну, под которого также начали "копать".

25. Аннулировал контракт по передаче под контроль "Ташир Групп" ЗАО "Высоковольтные электросети", оставив их под контролем государства.

26. Вынудил "Газпром Армения" снизить цену на газ для населения на 20% для малообеспеченных семей. Льготный тариф установили на один год, как раз под досрочные выборы.

27. Создал комиссию по разработке поправок в Избирательный кодекс накануне досрочных выборов.

28. Подписал документы об усилении сотрудничества с ОДКБ и ЕАЭС.

29. Развернул внутренние войска на границах с Турцией и Азербайджаном вместо находившихся там сил ФСБ РФ. Добился передачи под свой контроль ситуации на границах с Турцией.

Ну вот как-то так. Возможно, я ещё что-нибудь упустил.

Что-то выглядит как пиар, что-то как реальная попытка сменить правила игры, что-то как наезд на оппонентов. В любом случае, Никол Пашинян семимильными шагами направляется к досрочным выборам, имея уже совсем неплохие рейтинги.

Теперь осталось посмотреть, что из вышеперечисленного будет доведено до конца и чем всё завершится поле досрочных выборов. Пока что картинка такая.

Илья Куса, "Фейсбук"