Фотофакт: Дом в Минске еще достраивают, а одна стена уже отслаивается
- 10.07.2018, 11:54
Застройщик не раз попадал в объектив прессы.
Это многоэтажка, заказчиком которой выступает ГО «Минское городское жилищное хозяйство», не раз фигурировала в материалах СМИ, пишет tut.by.
Дом № 10 в Третьем железнодорожном переулке начали строить в 2012-м, дольщики в 2013-м расплатились за свои квартиры, но выяснилось, что достраивать дом не за что — деньги «увели». Поисками занимались правоохранители, а Мингорисполком выдал ссуду на окончание строительства. Со скрипом первые пусковые комплексы сдали в 2016-м.
Вот так выглядит сейчас одна стена дома.
В ГО «Минское городское жилищное хозяйство» рассказали, что о проблеме со штукатурным покрытием знают давно и даже выиграли по этому поводу суд у генподрядчика. Правда, тот в стадии ликвидации и взыскать с него деньги на исправление «косяков» проблематично. Но стену в любом случае исправят до морозов — за деньги генподрядчика либо за свой счет.
Больше в доме таких отслаивающихся стен нет.
Сейчас очень бодро строят очередной пусковой комплекс дома.
Как пояснили в отделе реконструкции и строительства, будут привлекать дольщиков, когда стройка будет готова на 15%.