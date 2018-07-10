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Фотофакт: Дом в Минске еще достраивают, а одна стена уже отслаивается

  • 10.07.2018, 11:54

Застройщик не раз попадал в объектив прессы.

Это многоэтажка, заказчиком которой выступает ГО «Минское городское жилищное хозяйство», не раз фигурировала в материалах СМИ, пишет tut.by.

Дом № 10 в Третьем железнодорожном переулке начали строить в 2012-м, дольщики в 2013-м расплатились за свои квартиры, но выяснилось, что достраивать дом не за что — деньги «увели». Поисками занимались правоохранители, а Мингорисполком выдал ссуду на окончание строительства. Со скрипом первые пусковые комплексы сдали в 2016-м.

Вот так выглядит сейчас одна стена дома.

В ГО «Минское городское жилищное хозяйство» рассказали, что о проблеме со штукатурным покрытием знают давно и даже выиграли по этому поводу суд у генподрядчика. Правда, тот в стадии ликвидации и взыскать с него деньги на исправление «косяков» проблематично. Но стену в любом случае исправят до морозов — за деньги генподрядчика либо за свой счет.

Больше в доме таких отслаивающихся стен нет.

Сейчас очень бодро строят очередной пусковой комплекс дома.

Как пояснили в отделе реконструкции и строительства, будут привлекать дольщиков, когда стройка будет готова на 15%.


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