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Белорусы требуют запретить «колорадскую» ленту

  • 10.07.2018, 12:07

Подписи направят в совмин и «палату представителей».

На сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют ввести административную ответственность за распространение «георгиевской ленты» в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Петицию направят в совет министров и «палату представителей».

Авторы петиции предлагают запретить георгиевскую ленту и ее изображения для:

- изготовления и распространения;

- публичного использования, демонстрации и ношения.

За нарушение запрета просят ввести административную ответственность.

При этом в петиции предлагают определить перечень вещей, на которые запрет не будет распространяться, а именно:

- документы;

- оригиналы боевых флагов;

- государственные награды;

- могильные плиты.

В мае прошлого года Верховная Рада Украины одобрила закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование «георгиевских» лент. Сейчас их публичное использование, демонстрация или ношение наказывается в Украине штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов. За использование «георгиевской ленты» в Украине оштрафовали уже двух граждан Беларуси.


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