Белорусы требуют запретить «колорадскую» ленту
- 10.07.2018, 12:07
Подписи направят в совмин и «палату представителей».
На сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют ввести административную ответственность за распространение «георгиевской ленты» в Беларуси, передает «Радыё Свабода».
Петицию направят в совет министров и «палату представителей».
Авторы петиции предлагают запретить георгиевскую ленту и ее изображения для:
- изготовления и распространения;
- публичного использования, демонстрации и ношения.
За нарушение запрета просят ввести административную ответственность.
При этом в петиции предлагают определить перечень вещей, на которые запрет не будет распространяться, а именно:
- документы;
- оригиналы боевых флагов;
- государственные награды;
- могильные плиты.
В мае прошлого года Верховная Рада Украины одобрила закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование «георгиевских» лент. Сейчас их публичное использование, демонстрация или ношение наказывается в Украине штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов. За использование «георгиевской ленты» в Украине оштрафовали уже двух граждан Беларуси.