Чемпионат НАТО по футболу Петр Межурицкий, kasparov.ru

10.07.2018, 12:13

Какие интересные метаморфозы!

Сначала это был чемпионат мира по футболу.

После вылета Бразилии это стало чемпионатом Европы по футболу.

А после вылета России, когда победителя между собой выявят команды Франции, Бельгии, Англии и Хорватии, это стало чемпионатом НАТО по футболу.

Забавно, что в России это объявили победой.

Всю ночь после поражения от Хорватии, болельщики сборной России праздновали ее выдающуюся победу.

На следующий день российские государственные СМИ часами пели дифирамбы сборной, которая проиграла в четвертьфинале чемпионата, проходящего на ее поле.

Сборную страны благодарит президент.

Автобус с бразильской командой, возвратившейся домой после поражения, болельщики забрасывают овощами, а в России тот же результат сборной превращают во всенародный праздник победы.

Может быть, в России просто настолько не знают правил игры в футбол, что саму по себе игру, которая не представляется провальной, принимают за победу?

Или страна Россия достигла если не нирваны, то состояния библейского рая, когда его насельники еще не вкусили запретный плод, и добра от зла, а заодно побед от поражений, не отличают?

Мне вспоминается, как в советские времена сурово на всех уровнях выговаривали футбольным сборным за проигрыши и в полуфинале чемпионата мира, и в финале чемпионаты Европы.

В те времена футбол был вообще единственной сферой деятельности государства, которую советским гражданам позволялось ругать, на чем свет стоит.

Эта же традиция – всенародно обижаться на футболистов – сохранялась и в постсоветской России.

И вдруг поражение футболистов объявляется победой, игроки проигравшей сборной приобретают статус национальных героев, а показанной ими игрой, патриотически ориентированные граждане, должны благочестиво восхищаться.

Что произошло?

Да ничего особенного.

В России, что досоветской, что советской, что послесоветской, поражения зачастую объявлялись победами.

Бывало страна десятилетиями жила несуществующими победами – от сельскохозяйственных до космических.

Видимо, пришла пора и в футболе черное объявлять белым и восхищаться неслыханными достижениями страны уже вне всякой связи с действительно показанным результатом.

И теперь понятно, почему поражение от хорватов в полуфинале, население России празднует как победу, причем не над хорватами – подумаешь, какие мелочи – но над всем миром.

Вот так и получается, что Россия, в глазах миллионов российских болельщиков и не болельщиков, триумфально победила весь мир!

А то, что в полуфиналы на этом самом чемпионате вышли, как на подбор, только команды, представляющие страны НАТО, никакого значения для "народа-победителя", не имеет.

Не имеет, потому что в реальности, в которой сборная его страны в домашнем чемпионате не вышла в полуфинал, он и впрямь уже не живет.

Петр Межурицкий, kasparov.ru