Самое время для Лукашенко уйти 13 Владимир Шанцев

10.07.2018, 12:20

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Владимир Шанцев

Фото: DW

Действительность для диктатора выглядит совсем не так, как подают это услужливые СМИ.

Праздник «Купалье», или «Александрия собирает друзей», в восьмой раз прошел в агрогородке Александрия Шкловского района. Как уже доложили услужливые чиновники, прибыло более ста тысяч гостей.

Лукашенко «с большим трепетом» и с очередной молодухой приехал в Александрию, на этот «праздник», чтобы поговорить о «высоком», об «истоках», причем с«большим трепетом, чувством радости и гордости», чувствуя «сакральную связь с родной землей, предками и друг с другом».

В это же самое время проводилось голосование в Одноклассниках на предмет того, какова степень любви у населения к происходящему и к самому Лукашенко в частности. Результаты красноречивы. Действительность для Лукашенко выглядит совсем не так, как подают это услужливые СМИ.

Всего 122 голоса из 1840 за то, чтобы Купалье проводилось в Александрии!

Всего 7 процентов любви от огромной страны – самое время вообще уйти по собственному желанию!

И да, еще, милые девушки, Лукашенко женат, и поэтому быть дублершей его супруги - большой грех.

Владимир Шанцев, ucpb.org