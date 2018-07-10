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Девушка на мотоцикле устроила шоу на проспекте в Минске

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  • 10.07.2018, 12:10
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Мотоциклистка не раз попадала в объективы видеорегистраторов.

В Минске девушка на мотоцикле устроила своеобразное шоу: ехала стоя, без рук, виляла из стороны в сторону. Видео этого представления опубликовал на YouTube пользователь DarkOrion86, сообщает tut.by.

«Это всё, конечно, весело, но… Клоунадой нужно заниматься в специально отведенных местах. Может, она и профессионал, все контролирует, но вот другие участники движения отвлекались, чем рисковали своим и чужим здоровьем. Это был эгоистичный и безрассудный поступок», — отметил в комментариях под видео один из пользователей.

Стоит отметить, что мотоциклистка не раз попадала в объективы видеорегистраторов.


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