Девушка на мотоцикле устроила шоу на проспекте в Минске 22 10.07.2018, 12:10

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Мотоциклистка не раз попадала в объективы видеорегистраторов.

В Минске девушка на мотоцикле устроила своеобразное шоу: ехала стоя, без рук, виляла из стороны в сторону. Видео этого представления опубликовал на YouTube пользователь DarkOrion86, сообщает tut.by.

«Это всё, конечно, весело, но… Клоунадой нужно заниматься в специально отведенных местах. Может, она и профессионал, все контролирует, но вот другие участники движения отвлекались, чем рисковали своим и чужим здоровьем. Это был эгоистичный и безрассудный поступок», — отметил в комментариях под видео один из пользователей.

Стоит отметить, что мотоциклистка не раз попадала в объективы видеорегистраторов.