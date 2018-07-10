Лариса Щирякова: Нет смысла ездить по судам, результат известен заранее 10.07.2018, 12:34

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Лариса Щирякова

В Речице журналистку-фрилансера оштрафовали на $490.

Судья Речицкого районного суда Светлана Пырх признала виновной журналистку-фрилансера Ларису Щирякову в «незаконном изготовлении продукции СМИ» без аккредитации для телеканала "Белсат" и оштрафовала на 40 базовых величин - 980 рублей ($490), сообщает baj.by.

Заседание суда прошло без участия журналистки. "Нет смысла ездить по судам - только время потратишь. Результат заранее известен", -говорит Лариса Щирякова.

Она сообщила, что штраф вынесен за сюжет "Сегодня в битумной яме погибает животное, завтра - люди?" Часть видеосъемок для него "Белсат" использовал из личной страницы Щиряковой на Youtube.