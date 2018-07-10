Пойдет ли дочь госслужащего работать дояркой? 12 Владимир Коронкевич

10.07.2018, 12:47

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Архивное фото tut.by

Напрашивается логический вопрос: кто завтра напоит нас молоком.

Долго не мог решиться написать правду о неправде, но моя жизненная позиция и совесть не позволяют замалчивать боль окружающих меня людей.

За последние несколько лет в стране было построено более 1600 молочнотоварных комплексов, производящих якобы чистую продукцию, обеспечены работой многие тысячи животноводов.

Хотимский район — не исключение, оперативно была проведена работа по строительству молочнотоварных комплексов на базе уже действующих, но пришедших в упадок. Но необдуманная и затратная реконструкция их в виде взятых кредитов не принесла должного результата. Руководство района и области ждали быстрой и эффективной отдачи. Хотелось, чтобы по району потекли молочные реки с кисельными берегами. А не тут-то было! «Нетехнологичный», выражаясь языком специалистов, скот, ошибки при ускоренной реконструкции, малоквалифицированный персонал, а главное, при огромных нагрузках малая экономическая заинтересованность — все это и привело к бедственному положению животноводов, и, думаю, не только в нашем районе.

Чтобы не быть голословным, на примере МТК-Заря (СПК «Технокомплекс») разложу все по полочкам. Три года назад это хозяйство возглавлял хороший руководитель — настоящий хозяин, но таких у нас не любят и не ценят. Назначили нового, более лояльного для руководства района. И что? Экономические показатели упали ниже некуда. Зарплаты нет. А где же ей быть? Деньги надо считать, и для этого в хозяйстве аж 10 счетных работников. Есть еще 17 механизаторов и 10 доярок.

Как известно, у коров молоко на языке. Но за март месяц на этом комплексе зарезали и сдали в утиль более 60 буренок. Они были готовы давать большое молоко, но пошли под нож по неустановленному диагнозу.

Проводили собрание на комплексе. Руководители района ставили конкретные и ясные прописные задачи. Но люди требовали свое. Одна из доярок говорила: «Как мне прожить на 130 рублей (средняя зарплата за первый квартал по району равна как раз 130 рублям)? Коммунальные заплатить, хлеба купить, остается только на бутылку. И ждать следующей зарплаты целый месяц».

Многие бегут. Те, кого не сдерживает жилье, стараются переехать в города в поисках лучшей доли. Для многих новым домом становится необъятная Россия.

Более 30 лет назад в районе проживало около 20 тысяч человек. В то время в райисполкоме работало 27 госслужащих, а доярок насчитывалось более 280. И только трое из этих госслужащих получали зарплату 250 рублей. Это первый секретарь райкома партии, председатель райисполкома и первый заместитель, в то время это я. У остальных зарплата была меньше двухсот рублей, а доярка получала более четырехсот рублей.

Сегодня населения около 10 тысяч, операторов машинного доения 80 человек. При этом только одна из них младше 30 лет, а остальные пенсионного и предпенсионного возраста. В райисполкоме работает такое же количество госслужащих, их зарплата составляет примерно 1300 рублей. Теперь сложим 1300 и 130, выходит, что средняя зарплата по району примерно 590 рублей (по данным ЦСУ).

Напрашивается логический вопрос: кто завтра напоит нас молоком?

Президент более трех раз пытался сократить аппарат госслужащих, но все его попытки оказались провальными, потому как чиновники плодятся как кролики.

И в заключение — риторический вопрос: пойдет ли дочь госслужащего работать дояркой, а сын — механизатором?

Владимир Коронкевич, sn-plus