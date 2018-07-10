Ольга Николайчик и Денис Урбанович вышли на свободу 1 10.07.2018, 12:53

Денис Урбанович

Фото: БНК

Защитники Куропат освобождены после 10 суток ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

- Денис Урбанович - на свободе. Друзья встретили активиста у ИВС Минского района, где он отбыл 10 суток за защиту Куропат.

Ольгу Николайчик вывезли из тюрьмы в РУВД Первомайского района и освободили. Она также отбывала 10 суток ареста.

Ольга Николайчик

Напомним, 30 июня Дениса Урбановича задержали в Минске вместе с активисткой и режиссером Ольгой Николайчик. Их осудили на 10 суток ареста за участие в пикетировании ресторанa "Поедем поедим".

Денис Урбанович принимал участие в пикетировании ресторана около Куропат с начала июня. На активиста милиционеры составили несколько протоколов.