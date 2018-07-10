«Мы – свободные сыновья крымскотатарского народа» Гульнара Бекирова

10.07.2018, 13:04

Открытие Первого Курултая крымскотатарского народа. 1917 год.

Век назад у Крыма и его коренного народа был реальный шанс изменить свою судьбу.

В декабре прошлого года общественность на государственном уровне отмечала столетие Первого Курултая крымскотатарского народа. Век назад у Крыма и его коренного народа был реальный шанс изменить свою судьбу… Увы, грубая сила большевиков не позволила осуществиться этим надеждам.

В этот период крымские татары после многих десятилетий вынужденной политической индифферентности стали активными участниками общественно-политической жизни полуострова. Вот как писал об этом печатный орган Мусульманского исполнительного комитета «Голос татар» в августе 1917 года:

«Говорить нечего о том, что мусульмане имеют не менее прав, чем русские, которые пользуются благами свободы на устройство своей жизни на новых началах, между тем как мы лишены этого права. Кто виноват в этом? Мы ли те, которые рвутся к свободе или те, в чьих руках находится наша судьба? Нам явно мешают, видят в пробуждении от векового сна мусульман какую-то нелепую государственную опасность… Но нет – так долго продолжаться не может. Долой опеку, долой тиранство и хозяйничание над нами. Мы знаем, как устроить свою жизнь, и устроим ее».

Летом 1917 года крымскотатарское национальное движение уже представляло собой значительную силу. Опасаясь усиления крымских татар, местные власти не учли фактор быстрой революционизации флота и гарнизонов. Мусисполком заявлял о том, что крымскотатарские части будут единственной силой, которая в состоянии противостоять всяким проявлениями анархии. Какое-то время так и было...

В начале осени 1917 года крымскотатарское национальное движение пережало подъем. На Съезде народов в Киеве в сентябре 1917 года крымские татары получили заверения Украины в том, что украинцы не претендуют на Крым и будут содействовать его самостоятельности. Представитель крымских татар высказался так: «Пусть знают все, что крымские татары не позволят никому установить какую бы то ни было гегемонию на Крымском полуострове. И на этот раз крымские татары уже не покинут своего края без упорной защиты своих прав и добытой свободы. Если когда-то наши ханы заключали союзы с поляками, украинцами, русскими и тому подобными народностями для покорения и угнетения других народностей, то мы, свободные сыновья отныне свободного татарского народа, протягиваем вам руку с лозунгом демократической федеративной республики для счастливого дружеского сожительства в будущем».

Октябрьские события в Петрограде крымские татары восприняли крайне негативно. Газета «Миллет» пыталась мобилизовать татар на борьбу с большевизмом, призывая не допустить появления в Крыму большевистских и анархистских отрядов. Отметим, что в губернских и городских революционных комитетах Крыма представители украинских партий и организаций, в том числе Центральной Рады, действовали в полном единстве с представителями Мусульманского комитета.

4 ноября 1917 года Мусисполком выступил с обращением «О власти в Крыму». Он заявил о своей инициативе создания на полуострове автономной власти «без гегемонии какой-либо народности над другой», под лозунгом «Крым – для крымцев». Под крымцами подразумевались все жители полуострова независимо от национальности, и эта платформа была на тот момент единственной, способной в условиях отсутствия защиты со стороны центральной власти, сплотить крымчан перед угрозой анархии или гражданской войны. Однако большинство влиятельных политических сил Крыма опасались политических устремлений крымских татар, а большевики восприняли их категорически отрицательно.

Лидеры крымскотатарского движения, как об этом свидетельствовало заявление Джафера Сейдамета, не стремились к татаризации Крыма, а лишь выступали против верховенства любой другой национальности. «Необходимо общекрымское Учредительное собрание, в котором должны принять участие все народности, населяющие Крым», – писал Сейдамет. Эти устремления подтвердил и будущий Курултай…

К 10 ноября 1917 года, когда в Симферополь прибыли эскадроны татарского конного полка, силы крымских татар увеличились. Они категорически заявили о необходимости бороться с большевиками в Крыму. Как отмечали большевистские авторы в работах 1920-х годов, именно крымские татары были на тот момент главной – самой мощной политической силой полуострова, – и они противостояли большевикам…

26 ноября 1917 года в Бахчисарае в Ханском дворце торжественно открыли Курултай крымскотатарского народа. После полуденного намаза лучшие представители народа вышли из ханской мечети, в два часа дня Курултай начал свою работу… Его результаты были весьма плодотворными.

На Курултае провозгласили Крымскую Народную Республику и приняли первую в истории Крыма конституцию. Курултай объявил себя парламентом (его возглавил Асан Сабри Айвазов, членами президиума стали Джафер Аблаев и Абляким Ильми, секретарями парламента – Али Боданинский и Сеитумер Таракчи).18 декабря 1917 года избрали национальное правительство, состоявшее из пяти директоров: Номан Челебиджихан (глава правительства и директор управления юстиции), Джафер Сейдамет (директор внешних и военных дел), Ибрагим Озенбашлы (директор образования), Сетджелиль Хаттатов (директор финансов и вакуфов), Амет Шукри (директор по делам религии).

С самого начала своей деятельности Директория отмечала, что ее забота распространяется не только на крымскотатарский народ. Она считала своим священным долгом защиту высоких лозунгов февральской революции, «безопасности и достоинства всех крымчан», одновременно подчеркивая, что более сильное крымское правительство может быть создано общекрымским парламентом. Директория уверяла, что всеми силами и средствами будет стремиться к созыву крымского Учредительного собрания.

«Когда гранитные широкие улицы Москвы и Петрограда заливаются кровью, крымские татары, у которых в течение ста пятидесяти лет свобода и воля были вырваны из рук, права уничтожены, библиотеки разграблены, которых из-за произвола и насилия осталась небольшая горсть, – так вот эти самые татары в далеко стоящем от культуры с ветхими зданиями, кривыми, узкими улицами, но являющемся величайшей святыней для татар – Бахчисарае – организуют учительскую семинарию, профессиональную школу и в течение долгого времени старающиеся реформировать… Зынджирлы-медресе (духовную семинарию)».

Эти слова одного из основателей Первого Курултая крымскотатарского народа Асана Сабри Айвазова написаны в декабре 1917 года – когда крымские татары после завершившегося национального съезда были на подъеме и надеялись на национальное возрождение...

Гульнара Бекирова, «Крым.Реалии»