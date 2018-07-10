Владимир Некляев: Изменения внутри страны зависят только от самих белорусов 1 10.07.2018, 13:17

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Владимир Некляев

Диалог с Лукашенко может привести к негативным последствиям.

Политика диалога с властями Беларуси пока не дала никаких результатов: ни для общества, ни для демократизации, ни для реформ. Пока что диалог дает удобства только правящему режиму и персонально Лукашенко. Такое мнение в интервью для «Радыё Рацыя» высказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев. Диалог может привести только к негативным последствиям.

- К чему он может привести? Он может привести к сдаче правящим режимом независимости Беларуси. Ведь режим и персонально Лукашенко полностью уже в зависимости от России. Это зависимый, несвободный человек при всех его словах о свободе и независимости. И это опасно не только для Беларуси - опасность есть также для Польши, когда, скажем, границы агрессивно настроенной сегодня Российской Федерации подвинутся уже туда, где течет Буг.

Владимир Некляев отметил, что Польша вспомнила об идее Междуморья, которая предполагает тесное сотрудничество с восточными соседями, в том числе с Беларусью. А потому в интересах Польши, чтобы Беларусь была демократическим государством. Хотя, заметил при этом политик, изменения внутри страны зависят только от самих белорусов.