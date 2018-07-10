Население ЕС выросло более чем на 1 миллион 1 10.07.2018, 13:27

Фото: PAP

Наиболее густонаселенными государствами ЕС остаются Германия и Франция.

Население стран Европейского Союза оценивается в 512 600 000 человек по состоянию на 1 января 2018 года. Год назад количество жителей стран ЕС составляла 511 500 000 человек.

Такие данные приводит Eurostat, сообщает «Европейская правда».

В течение 2017 года в ЕС родились 5,1 миллиона детей, в то время как 5,3 млн человек умерли. Таким образом, естественная смена населения была отрицательной. Но в целом благодаря миграции численность населения увеличилась на 1,1 млн человек.

Наиболее густонаселенными государствами ЕС остаются Германия (82900000 человек), Франция (67200000), Великобритания (66200000) и Италия (60500000).

В 2017 году население увеличилось в 19 странах ЕС и уменьшилось в девяти. Наибольший рост наблюдался на Мальте (+32,9% на 1000 жителей), в Люксембурге (+19%), Швеции (+12,4%), Ирландии (+11 2%) и на Кипре (+11%).

Наибольшее уменьшение населения зарегистрировано в Литве (-13,8%), Хорватии (-11,8%), Латвии (-8,1%) и Болгарии (-7.3%).

В 2017 году в ЕС родились 5,1 миллиона младенцев, что на 90 000 меньше, чем годом ранее.

Самый высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Ирландии (12,9 на 1000 жителей), Швеции (11.5%), Великобритании и Франции (11.4%), а самый низкий был зарегистрирован в Италии (7.6%), Греции (8.2%), Португалии и Испании ( по 8.4%) и Хорватии (8,9%).

На уровне ЕС общий коэффициент рождаемости составил 9,9 на 1000 жителей.