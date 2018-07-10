Фотофакт: Белорус поймал 13-килограммового толстолобика 2 10.07.2018, 13:49

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Учитель из Слонима рыбачил на Выгонощанском водохранилище.

Слонимский педагог Павел Ярош в преддверии Дня рыбака, который отмечается 8 июля, поймал толстолобика весом 13 кг 700 граммов, сообщает «Газета Слонимская».

— Поймал я эту рыбину на Выгонощанском водохранилище, которое находится в Брестской области, — рассказал рыбак.

По словам мужчины, ловил рыбу в этот день на пшённую кашу, в которую добавлял огурец и масло конопли.

— Чтобы вытянуть рыбу, пришлось повозиться 1 час и 17 минут. Это самый большой толстолобик, которого мне удавалось поймать. До этого ловил на 1 кг 700 г и 3 кг 900 г. Я уже четырнадцать лет увлекаюсь рыбалкой, езжу 2-3 раза в месяц рыбачить. Вот и сейчас еду на рыбалку. А самый большой мой улов — 21-килограммовый сом, — поведал слонимский рыбак корреспонденту «ГС».

На вопрос, что будет готовить из рыбы, мужчина рассказал, что сам рыбу не ест и не готовит. Свой улов отдал маме.