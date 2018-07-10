Жители Литвы поставили президенту оценку за работу 10.07.2018, 13:59

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Даля Грибаускайте

Некоторые правители о такой оценке могут лишь мечтать.

Второй срок полномочий президента Литвы Дали Грибаускайте подходит к концу. По данным компании Spinter tyrimai, за вклад в политику жители Литвы поставили президенту 7, а за работу на посту президента – 8 баллов.

Опрос был проведен по заказу портала DELFI 19-27 июня и показал, что внешнюю политику Грибаускайте респонденты оценивают в 7,42 баллов.

Проректор по учебной части Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса Юрате Новагроцкене сказала, что из обобщенных данных не видно, как президента оценивают разные группы жителей. Тем более, что, по словам политолога, внешняя политика мало интересует жителей, для них самое главное - социальная безопасность.

"Эта оценка может быть неоднозначной. Часть жителей за то, чтобы придерживаться жесткой установки, особенно в отношении России. Другие говорят, что слишком много вражды. Думаю, что в опросе участвовали и те и другие, отсюда и отметка – 7", – сказала Новагроцкене.

По ее словам, ее личная оценка отличалась бы в зависимости от времени. Но политолог выделила позицию "жесткой руки", которая заметно сказалась на отношениях Литвы с партнерами, ее заметности.

Твердую позицию президента во внешней политике подчеркнул и преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс.

По его словам, президент ясно показала, что "это ее сфера", и больше Валдаса Адамкуса и Альгирдаса Бразаускаса показала, что там будет руководит она.

"Вспомните, когда министром иностранных дел был Вигаудас Ушацкас и он несколько заявлений не согласовал с президентом. Его сразу же убрали. С тех пор у МИД большого влияния нет. Внешняя политика больше принадлежит президенту", – сказал Гирнюс. По его словам, это неплохо, если президент советуется другими.

"Если она, как Дональд Трамп, встанет с утра и решит, "вот, сделаю это", тогда будет плохо. Но если она говорит со специалистами, с Линасом Линкявичюсом, тогда нет проблемы", – сказал Гирнюс.

По оценке политолога, именно то, что сначала она отрицала политику Адамкуса и несколько отвернулась от Америки, было самым слабым местом Грибаускайте. Однако он отметил, что спустя 1,5 года она поняла, что это неразумно. Самой важной ее работой политолог считает то, что она вместе с другими странами Балтии добилась от НАТО подготовки планов по обороне.

Позже в странах Балтии и Польше появились натовские батальоны. Жесткую риторику Грибаускайте в отношении России Гирнюс оценивает неоднозначно. "Конечно, Россия - враждебное государство, президент называет ее террористическим, часто критикует. Со временем такая жесткая критика утрачивает свое действие", – сказал политолог.

"А вообще, все не так и плохо. Стоит вспомнить, что она обещала изменить политику Адамкуса, а на самом деле пошла тем же путем", – заметил он, уточнив, что от одного она отказалась - не было торжественных ужинов и приемов в президентском дворце. Вообще работу Грибаускайте на посту президента жители оценили в 7,94 баллов.

Самый высокий балл ей давали респонденты из группы 46-55 лет, люди с хорошим образованием. Как Гирнюс, так и Новагроцкене сказали, что это хорошая оценка. "Надо бы сравнить с оценкой правительства или парламента. Я думаю, они и 6 баллов не получили бы", – сказал Гирнюс.

По его словам, внутренняя политика президента отличается осторожностью и неконфликтностью. "Она подчеркивала борьбу с коррупцией, но была довольно осторожной, самые насущные вопросы налогов и пенсий поднимала лишь в последний момент и в обтекаемой форме", – заметил Гирнюс.

Он сожалеет, что президент не требовала "введения прогрессивных налогов, чтобы собирали больше средств в бюджет и можно было бы помочь бедным жителям Литвы". "Это необязательно, экономика не ее сфера. Но как президент, она обладает широкими полномочиями, и если тебя что-то волнует, ты можешь повлиять на конечный результат.

Не хочу сказать, что она должна была это делать, но могла бы", – сказал Гирнюс. Он согласен с теми, кто называет стиль Грибаускайте авторитарным, но не считает, что она превышает свои полномочия. Компания Spinter tyrimai провела опрос 19-27 июня 2018 года, по заказу портала DELFI. В опросе участвовали 1003 респондента в возрасте 18-75 лет.