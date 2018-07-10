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Невнимательный американец отдал другу лотерейный билет с крупным выигрышем

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  • 10.07.2018, 14:04
  • 2,145

История получила неожиданное продолжение.

Житель округа Балтимор (Мэриленд, США), чьё имя не называется, купил несколько лотерейных билетов и с разочарованием обнаружил, что они не выигрышные, пишет 120.su.

Правда, билеты можно было зарегистрировать на сайте лотереи, чтобы попытаться получить меньший приз, но расстроенный незнакомец не пожелал это делать и отдал билеты другу. Тот рассмотрел их и понял, что один из них счастливый — выигрыш составил 50000 долларов.

Когда невнимательный герой этой истории получился обратно свой билет, он расплакался от счастья — не столько из-за денег, сколько из-за того, что у него есть верный друг, являющийся потрясающе порядочным человеком.


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