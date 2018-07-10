ЕС и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве 10.07.2018, 14:22

Документ выводит защиту европейских граждан на новый уровень.

Европейский Союз и НАТО во вторник подписали совместную декларацию о сотрудничестве, сообщает eurointegration.com.ua.

Церемония подписания состоялась в Брюсселе накануне заседания глав государств и правительств НАТО, которое пройдет 11 и 12 июля в бельгийской столице.

Совместную декларацию подписали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы подписали декларацию, которая выводит сотрудничество ЕС и НАТО на новый уровень. Наша цель ясна - мы хотим защитить европейских граждан всеми доступными средствами, и НАТО в этом – лучший партнер", - сказал Туск после церемонии.

Документ предусматривает усиление сотрудничества ЕС и НАТО в таких сферах, как военная мобильность, совместная подготовка к кибератакам и гибридным атакам, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией в Средиземном море.

"Эта новая декларация демонстрирует наше желание углублять и расширять наше сотрудничество. Столкнувшись со сложной и неопределенной ситуацией в сфере безопасности, мы должны работать вместе, чтобы сохранить нашу нацию и граждан", - отметил Столтенберг.