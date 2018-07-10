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В Беларуси допускают новое повышение пенсионного возраста

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  • 10.07.2018, 14:27
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Фото: bymedia

Как власти шли к нынешней реформе.

В Беларуси пенсионный возраст ежегодно повышается на полгода. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. В ситуации, когда поднимается вопрос о новом повышении пенсионного возраста для женщин — до 63 лет, мы вспомнили, как власти пришли к нынешней пенсионной реформе. Об этом в таймлайне tut.by.

Первые предложения поднять планку выхода на заслуженный отдых появились около 15 лет назад. Однако Лукашенко заявил, что данный вопрос не обсуждается. Например, в 2005 году он объяснял, что «мы еще не выработали соответствующей системы, не решили ряд необходимых вопросов, в том числе в здравоохранении».

Несколько лет тема регулярно поднималась, но власти объясняли — пока народ в большинстве своем не поддержит идею о повышении, изменений не будет. «Мы обещали своим людям, что на это пока не пойдем. <…> Поэтому, совершенствуя пенсионную систему, мы отбрасываем вариант, по которому пошла Европа — повышение пенсионного возраста. Мы не можем на это сейчас пойти», — объяснял Лукашенко.

В 2015 году появились новые предложения — глава государства подчеркнул, что вопрос повышения пенсионного возраста может «решаться через людей». Тогда он добавил, что поручил Администрации президента выработать «некий алгоритм, как с народом посоветоваться». Как в итоге власти спрашивали мнение белорусов, не совсем понятно, — официальных заявлений о проведенных исследованиях нет. Перед подписанием указа Александр Лукашенко заявил, что большинство белорусов согласно на повышение пенсионного возраста.

— Мы очень аккуратно измеряем настроение общества. Должен сказать, что сегодня уже твердое большинство нашего населения согласно по повышению пенсионного возраста. Я не говорю о том, нравится кому-то или не нравится. Даже те, кому это не нравится, наконец, поняли, что рано или поздно мы эту проблему должны решать. И время решения проблемы пришло, — отметил Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил нынешних пенсионеров, которые ранее были против повышения пенсионного возраста, а сейчас согласились. Он также горячо поблагодарил молодежь.

«Молодежь наша — ну просто молодцы! Понимая, что это коснется их прежде всего и работающих, тем не менее, спокойно восприняли эти предложения. Я не говорю, что это нравится. Но бывает, не нравится, но никуда не денешься, к этому надо идти», — сказал Лукашенко.


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