Украинская федерация футбола компенсирует штраф Вукоевичу и предложит должность

Украинская федерация футбола компенсирует штраф Вукоевичу и предложит должность7
- 10.07.2018, 14:46
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Никакой политики в лозунге «Слава Украине!» - нет.
Федерация футбола Украины компенсирует хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) за слова в поддержку Украины, сказанные им в видеообращении после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента 10 июля, сообщает "Украинская правда". Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии.
"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", – сказал глава украинской футбольной федерации. Он отказался комментировать заявление хорватской стороны об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента команды.
Павелко заявил, что сам является вовлеченной стороной. "Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в Спортивный арбитражный суд. Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", – добавил Павелко. Президент ФФУ отметил, что никакой политики в лозунге "Слава Украине!" не видит и будет поднимать этот вопрос на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.