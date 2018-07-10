Эдуард Ханок выиграл суд у ОНТ 8 10.07.2018, 14:51

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Эдуард Ханок

Фото: Ольга Шукайло/tut.by

Теперь он собирается подавать иск к Ядвиге Поплавской.

Эдуард Ханок подал в суд на ОНТ и выиграл его. В иске композитор заявил, что телеканал нарушил его права на имя, и попросил взыскать 980 рублей в качестве морального вреда, пишет tut.by. Верховный суд согласился с этим, но снизил денежную компенсацию почти вдвое. Теперь композитор намерен судиться с Ядвигой Поплавской.

Причиной судебного разбирательства между композитором Эдуардом Ханком и ЗАО «Второй национальный канал» стал вечер памяти Александра Тихановича, который снимался телеканалом ОНТ и вышел в эфир 10 февраля 2017 года. Спустя два дня, 12 февраля, запись концерта была размещена в Сети, на официальном канале ОНТ в YouTube.

В иске Эдуард Ханок указал, что на концерте прозвучали четыре песни на его музыку: «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай», «Завіруха», однако как автора его не представили ни в течение вечера, ни в титрах к передаче, ни в титрах к записи передачи.

— Это созревало давно. От музыки я уже отошел, занимаюсь наукой, но все равно информация ко мне просачивается. И я не видел себя в исполнении песен этими артистами. Кульминацией стал даже не вечер памяти, а конец 2016 года, накануне смерти Александра Тихановича. Прошли три важных концерта, из них два телевизионных. Они (Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. — Прим. выходили, пели, но обо мне — ни слова. Тогда я почувствовал, что это уже тенденция. А на вечере памяти Поплавская говорила: «Мы будем жить. И будет жить Саша и его песни». Будто это Сашины песни. Или песни «Верасоў», что в корне неправильно — песни из репертуара «Верасоў».

Таким образом, считает Эдуард Ханок, было нарушено его право на имя.

— Если Поплавская не объявляла авторов, это ее право, заставить ее никто не мог. Но телеканал должен был исправить это своими средствами, то есть титрами. Однако в титрах стояли только имя исполнителя и название песни. По сути, подобная форма преступная: если написать «Александр Солодуха „Здравствуй, чужая, милая“», то обыватель поймет, будто эту песню написал Александр Солодуха.

Ссылаясь на это, Эдуард Ханок просил взыскать с телеканала 980 рублей морального вреда.

— Материальная сторона была для меня неважна. Я хотел навести порядок, чтобы заслуги других не присваивались себе.

Телеканал ОНТ с заявленными претензиями не согласился, говорится в решении Верховного суда. Представители ОНТ утверждали, что в телевизионном эфире в конце мероприятия присутствовала бегущая строка, а в описании к записи концерта, выложенной на канале ОНТ в YouTube, содержится информация обо всех авторах песен.

Суд установил, что бегущая строка действительно была. Но в выложенной записи концерта какая-либо информация о звучавших композициях и их авторах отсутствовала. Появилась она только в описании к видео на канале в YouTube. Как выяснилось, как раз накануне первого судебного заседания, следует из решения суда.

— Когда адвокат ОНТ принес эту запись, мы усомнились. Потому что раньше подобного не было. И вдруг она появляется. Мы отдали ее на экспертизу. Эксперт установил, что информация о звучавших композициях и их авторах появилась в период с 25 марта по 1 мая 2018 года, то есть перед началом первого судебного заседания.

Да и стыдно иметь такого адвоката, который говорил, что во время передачи 10 февраля 2017 года меня несколько раз показывали, — продолжает Эдуард Ханок. — Все время, без конца кого-то показывают на концертах. Это называется представлением? Я ведь не Лещенко или Магомаев. Я не настолько публичен.

В итоге суд решил, что в телеэфире право на имя нарушено не было, поскольку присутствовала бегущая строка. А вот в записи концерта, размещенной на YouTube, было.

В качестве компенсации морального вреда за нарушенное право на имя Эдуард Ханок получит 500 белорусских рублей. Также ЗАО «Второй национальный канал» должен возместить расходы на оказание юридической помощи (500 рублей, хотя, как говорится в решении, Ханок затратил 1500 рублей), расходы на уплату госпошлины (490 рублей), расходы по собиранию доказательств (300 рублей). Всего — 1790 рублей.

— Меня это устраивает, потому что для меня важно само решение.

Оно вступило в силу 9 июля.

Сейчас, рассказывает Эдуард Ханок, он планирует оправиться от этого судебного разбирательства и подать два новых иска: в отношении Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович, а также, возможно, Анатолия Ярмоленко.

— Пускай докажут, что объявляли меня по два-три раза во время концертов, как они повторяют. Сейчас я заканчиваю книгу. Выйдет, когда пройдут эти два суда. Все это там будет. Чтобы люди почитали и все поняли. Называться книга будет «Нас бьют — мы летаем от боли все выше». Она посвящена мне как бойцу. Они не учли одного: бойца нельзя трогать — с ним нужно договариваться.

Напомним, что конфликт между Эдуардом Ханком, Ядвигой Поплавской и Анатолием Тихановичем продолжается уже более года.