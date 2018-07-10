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Македонию пригласят начать переговоры о вступлении в НАТО

  • 10.07.2018, 14:58

Это стало возможным после соглашения о названии с Грецией.

Лидеры стран НАТО на саммите 11-12 июля согласуют решение относительно приглашения для Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Ожидается, что после того, как в прошлом месяце было достигнуто соглашение о названии, мы согласуем приглашение Скопье начать переговоры о вступлении в НАТО", - сказал Столтенберг.

"После завершения и внедрения соглашения мы сможем пригласить бывшую югославскую Республику Македония стать 30-м членом НАТО под новым именем: Республика Северная Македония", - добавил генсек НАТО.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступлению в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.


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