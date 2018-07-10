Глава МВД Германии представил свой «генеральный план по миграции» 1 10.07.2018, 15:22

Хорст Зеехофер

Фото: dw.de

Целью плана является выработка единой системы предоставления политического убежища.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) представил во вторник, 10 июля, в Берлине свой "генеральный план по миграции", включающий 63 пункта, сообщает "Немецкая волна".

Несмотря на решение правящей коалиции отказаться от идеи создания на германско-австрийской границе "транзитных центров" для мигрантов, уже зарегистрированных в других странах ЕС, председатель Христианско-социального союза (ХСС) все равно включил это предложение в обнародованный проект.

По словам Зеехофера, в документе выражена "позиция министра внутренних дел" Германии. "Если бы я сейчас представил его как план коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) справедливо бы подвергла его критике", - подчеркнул он.

Политик добавил, что работа над проектом была закончена 4 июля. По мнению главы МВД ФРГ, было бы "нелепо" включать в план достигнутые позднее договоренности.

Всего в документе перечислен ряд областей, в которых предусмотрены шаги, направленные на урегулирование проблемы миграции. Речь идет, в частности, о необходимых мерах в странах - поставщиках мигрантов, в государствах, через которые осуществляется транзит беженцев, а также на уровне Евросоюза.

Целью плана является выработка единой для всех стран ЕС системы предоставления политического убежища, поддержка африканского региона для создания там экономических перспектив, а также создание системы "безопасных мест" в Северной Африке, куда будут доставляться спасенные в Средиземном море мигранты.

Должность уполномоченного по контролю за BAMF

Как отмечает агентство epd, приблизительно половина документа посвящена необходимому ужесточению законодательства ФРГ в области миграции.

Кроме того, Зеехофер предложил ввести должность независимого уполномоченного, который контролировал бы работу Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF).

Наконец, по мнению министра, в случае отсутствия подтверждающих личность документов при подаче апелляции на решение об отказе о предоставлении убежища должна быть предусмотрена упрощенная процедура рассмотрения заявок.

В подобных случаях профильным ведомствам рекомендуется использовать формулировку, что ходатайство является "очевидно необоснованным", подчеркнул глава МВД ФРГ.

"Неденежные виды помощи предпочтительнее финансовых"

Определение возраста мигрантов по медицинским заключениям в тех случаях, когда у заявителей нет документов, предлагается сделать обязательным.

Кроме того, рекомендовано руководствоваться принципом - "неденежные виды социальной помощи - предпочтительнее финансовых" в тех случаях, когда речь идет о беженцах, которым отказано в убежище, следует из документа.

Ранее характер и тональность спора по беженцам между представителями правящей коалиции раскритиковал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).