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Жители Заболотья: Свиней своих никому не отдадим и забивать не будем!

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  • 10.07.2018, 15:21
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По округе поползли слухи — АЧС.

В конце июня жителям деревни Кленник и Заболотье выдали предписание, в котором говорится: «Владелец свиньи предупрежден и обязуется провести забой до 1 июля», пишет tut.by.

По округе поползли слухи — АЧС. Однако никаких официальных подтверждений данной версии нет. Накануне прихода сотрудников ветслужбы в окрестности сдохло несколько свиней, специалисты падеж объясняют «острым инфекционным заболеванием», причины которого до сих пор неизвестны.

— Почему мы должны исполнять это распоряжение? Свинья для многих единственный источник дохода, работы в округе нет, поэтому семья держится на домашнем хозяйстве. Свиней своих никому не отдадим и забивать не будем! А если это чума, пусть нам прямо скажут, — жители деревни Заболотье Смолевичского района за своих поросят готовы стоять до последнего.

Они сами обратились в редакцию, потому что ситуация «странная и требует вмешательства».

В Заболотье чуть больше 20 домов, от деревни до леса рукой подать. В основном, здесь живут дачники, а местные, которых не так много, крепкие хозяйственники: держат свиней, кур, овец. В конце июня представители ветслужбы и милиционер приехали сюда, чтобы сообщить новость: до 1 июля от свиней нужно избавиться и выдали специальный акт.

— Все началось с того, что в Дубках и Кленнике подохли свиньи. До этого стояла сушь, потом пошли дожди, они просто могли простудиться и умереть, — рассказывает Людмила, местная жительница.

Новость о том, что начался падеж, по местным деревням разлетелась мгновенно. Когда 27 июня в Заболотье приехала ветслужба, деревенские уже знали заранее, что им хотят сообщить.

— Мне позвонили знакомые, сказали: «Сейчас начнется кипиш. Будут вырезать свиней, прячьте их». Например, у меня свиней нет, но мне сказали: «Показывай сарай и подписывай акт. Если не подпишешь, после первого июля приедет участковый, если что-то найдет, оштрафует на 20 базовых, — с возмущением рассказывает Людмила.

Женщина вместе с мужем представителей ветслужбы «дальше ворот не пустила». Объясняя это тем, что дом — ее частная собственность, она сама вправе решать, кого впускать, а кого — нет.

— Для того чтобы зайти в чужой двор, должны быть веские основания. Они ссылались на документ для внутреннего пользования, который мне показать не могли. Я допускаю, что-то произошло, но ведь с людьми нужно по-хорошему поговорить, все объяснить. Вот взяли бы человека из сельского совета, которого мы все знаем, нашего участкового, собрали бы всю деревню и объяснили, а так приехали неизвестные люди.

Цветной принтер сейчас есть в каждом доме, любой человек может напечатать себе удостоверение, что он министр сельского хозяйства или главный ветврач страны, и поехать на большой машине по глухой деревне. Набрать свиней полную машину и есть их два года бесплатно, ссылаясь на бумагу для внутреннего пользования, — отмечает местная жительница Людмила.

«Мы спужалiся i забiлi кабанчыка»

По рассказам местных жителей, в течение недели в деревнях Кленник, Журавок и Дубники сдохло семь свиней. Падеж скота большинство деревенских не испугал. Они вспоминают, как несколько лет назад в их районе была похожая ситуация, тогда подозревали африканскую чуму свиней, спустя какое-то время информация не подтвердилась.

После приезда в деревни ветслужбы посторонних людей пускают во двор с опаской, показывать сарай категорически не хотят. Мол, кто-нибудь может опознать животное, прийти и забрать.

— Несколько лет назад ко мне тоже приходили. Тогда растил 8 свиней, пришлось вырезать всех, вплоть до маленьких, вес некоторых поросят был меньше 10 килограммов, — рассказывает Вячеслав. — Сейчас в сарае стоит 6, из них 4 купил буквально весной, отдал 250 долларов. Как мне их заколоть? Я живу за мизерную пенсию, все, что заработал в своем дворе, — это мое.

Акты ветслужбы подписывали даже те, у кого свиней нет, в графе «количество» указан прочерк. Дом 82-летнего Виктора Ивановича и 80-летней Елизаветы Викентьевны на самом краю деревни, за ним начинается лес. Еще несколько дней назад в сарае бегал небольшой вьетнамский поросенок, сейчас он — в холодильнике.

— Прыходзiлi людзi, чалавек шэсць, далi нам нейкую бумажку, — говорит Елизавета Викентьевна и протягивает акт, который нам уже показывали деревенские. — Наш парасёнак быу невялiкi, кiлаграм 50. Хацелi падзяржаць да марозаў. Калi ён быў, дык вяселей неяк было, можно было з iм пагаманiць.

— Нам сказали ликвидировать, и я забіў кабанчыка 30 июня, — подключается к разговору Виктор Иванович.

— Мы спужалiся, — признается его жена. — Мо гэта мафiя якая? Хватае i прадае потым по 8−10 рублеў .

— Я б нашага кабанчыка не атдаў бы. Только через мой труп!

— Мой ты Вiцька, штоб ты зрабіў? Ты адзiн, а iх вон сколькi было! — смеется Елизавета Викентьевна, с любовью глядя на мужа.

Ветслужба предупредила пенсионеров: приедет 1−2 июля, чтобы проверить: забили они свинью или нет. Пока никто не приезжал.

«Забрали свиней и сожгли»

Когда в 2013 году в Беларуси вспыхнула АЧС, люди массово кололи свиней и скупали морозильные камеры. Как напоминание о тех событиях в доме Людмилы и Николая стоит большой холодильник, в таком обычно в супермаркетах хранится мороженое. По словам пары, в него спокойно «залазит два кабана». Для большой семьи размер — главный критерий.

— Однажды мы уже закололи шесть маленьких поросят по 20−30 килограмм, без всяких документов. Нам сказали, мы сделали. Теперь такое делать не будем, — говорит супружеская пара.

В соседней деревне Кленник ветслужба тоже успела побывать. Точнее, ее сюда вызвала местная жительница Мария Бачило.

— Где-то 16 июня у меня резко заболели две свиньи, утром отказались есть. Прошли сутки, а свиньи так и не поднялись. Стала вызывать ветврача, в районе разводили руками и не знали, чем помочь. Прошло пять дней, свиньи сдохли, — вспоминает Мария Бачило.

Женщине кажется, что во всем виновата ее поездка на хутор Дубники. В мае она ездила туда, чтобы посадить помидоры, и как раз разговаривала с фермером, у которого недавно подохли свиньи.

— Тогда комаров было уйма, они могли залететь ко мне в машину и укусить скот, — предполагает местная жительница. — У тех, у кого полегли свиньи, ветслужба забрала туши, сожгла. Мои пролежали сутки за сараем, через сутки их увезли и тоже сожгли. Весь сарай обработали хлоркой. А что случилось, я не знаю. Никаких документов, результатов анализов нет.

Мария Бачило сама отработала на свиноферме 7 лет, ближайший год заводить живность ей нельзя.

Узнав о том, что у Марии Бачило сдохло две свиньи, каждая по 100 килограмм, ее соседка Ирина Степановна вместе с мужем решили не рисковать и закололи свою.

— У нас кабан был килограмм за 200, все равно собирались бить, — объясняет она.

Как говорит женщина, слова ветслужбы она восприняла как просьбу и предупреждение, на нее никто не давил, штрафом не угрожал. У супругов трое детей, внуки, семья живет за счет личного подворья. Буквально за несколько минут до нашего прихода хозяйка закатывала ароматный джем из смородины, в огромной теплице созревают яркие помидоры и перцы. Все припасы из мяса и сала семья хранит в четырех морозильных камерах.

— Нет открытой информации о том, что случилось, — сетуют деревенские жители. — Когда приезжала ветслужба, она ссылалась на постановление Совмина 758, там написано, что запрещается содержать свиней в личных подсобных хозяйствах, которые расположены возле карантинных ферм. Ближайшая ферма от нас в 8 километрах. Те, которые раньше были в наших деревнях, закрыты. Еще в постановлении говорится, что свиней нельзя держать сотрудникам свинофермы, так таких у нас нет.

А вот при АЧС информирование населения должно быть в течение трех часов. Так что это было? Нам говорят «острое инфекционное заболевание». Тогда покажите документы. Если у человека инфекция, его же лечат, а не убивают. Раньше ветстанция помогала людям: если заболевала корова, приезжали хлопцы, заливали лекарства. А теперь это как карательный орган. Одни штрафы и санкции. Если она уже появились на горизонте, все прячутся — нас нет дома.

«Будут открываться фермы, в радиусе пяти километров людям запрещено держать свиней»

После того, как в деревне сдохли свиньи, сарай обработали хлоркой.

— Это карантинная зона из-за возникновения острого инфекционного заболевания и это зачистка пятикилометровой зоны. Мои люди ничего не нарушили, они работали согласно 758-му постановлению Совета Министров. А то, что возмущаются, и сильно много умных нашлось, — это я тоже могу понять, но не приветствую, — комментирует Светлана Лихтарович, главный ветеринарный врач Смолевичского района.

— Какая деревня находится на карантине?

— Я не имею права распространять эти данные.

— Почему?

— Потому. Все, вопрос закрыт, больше мне не звоните, — после этих слов Светлана Геннадьевна положила трубку.

Как рассказал Олег Карпович, главный ветврач Минской области, сейчас в Смолевичском районе проходит «плановое обследование подворий», которые находятся в пятикилометровый зоне от свиноферм.

— Согласно решению Смолевичского райисполкома, на этой территории не должны содержаться свиньи. Фермы, которые в данный момент закрыты, будут открываться в ближайшее время, — говорит Олег Карпович.

— Это значит, что люди не смогут больше выращивать свиней?

— Да, в постановлении 758 говорится, что в буферной зоне этого делать нельзя, чтобы обезопасить производство на крупных объектах. Местный исполком определил зону в радиусе пяти километров.

— Свинофермы будут открываться только в этой округе?

— Нет, по всей Минской области, теперь это экономически целесообразно. Раньше они закрывались, потому что не было привесов, результатов.

— А что делать простым людям?

— Переходить на выращивание других животных: коров, овечек, коз.

— А если не выполнят это распоряжение?

— Люди добросовестные, все понимают. Если не выполнят, будут привлечены к административной ответственности.


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