Самые громкие и загадочные преступления в Беларуси, которые остались нераскрытыми 10.07.2018, 15:28

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Преступники остаются на свободе.

Число преступлений с каждым годом сокращается, но все равно за последние десять лет удалось установить 600 тысяч преступников. Дела, которые остаются незакрыты годами, на милицейском жаргоне называют висяками. The Village Беларусь собрал подборку самых известных и загадочных преступлений в нашей стране, которые пока остаются нераскрытыми или раскрытыми не до конца.

В декабре прошлого года СМИ рассказали, как удалось раскрыть убийство бобруйского бизнесмена 16–летней давности. В 2017 году гомельским следователям получилось установить преступника, который еще в 1995–м изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку. Минувшей зимой сам Лукашенко поведал, как помог раскрыть убийство 2009 года.

Но по состоянию на минувший сентябрь в Беларуси все еще оставались нераскрытыми 175 тысяч уголовных дел, среди них 1 325 убийств и 110 изнасилований (более 70 % всех нераскрытых преступлений — кражи). Начальник отдела по раскрытию преступлений прошлых лет Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Владимир Булгак рассказывал, что наиболее старое преступление, дело по которому так и не было закрыто, датируется 1952 годом: тогда в Бобруйске была убита 11–летняя девочка.

Темные дела в культуре

В 1942 году в Москве при очень странных обстоятельствах погиб поэт Янка Купала. Стоял конец июня, поэт остановился в гостинице «Москва» и весело проводил время, а потом вдруг свалился в лестничный пролет между 9 и 10 этажами. Как так получилось — до сих пор не выяснено.

Говорили, что он напился и оступился — но Купала не позволял себе напиться. Говорили, что он совершил самоубийство — но всего за несколько часов до смерти Купала делился с друзьями планами на будущее и приглашал их на свое 60–летие. Говорили, что якобы в его смерти повинна актриса Павлина Меделка, юношеская любовь Песняра, — она после этого случая даже попала в психиатрическую клинику. Говорили, что это вообще убийство, организованное спецслужбами, — но, как водится, виновных не нашли.

В 1948 году в Минске убили известного актера и режиссера Соломона Михоэлса. Эта странная история, в которой многое известно наполовину. Убийство организовали по личному приказу Сталина, потому что якобы Михоэлс собирал личную информацию о Сталине по заданию американской разведки. Сталин поручил убийство Министру государственной безопасности Виктору Абакумову и его заместителю Сергею Огольцову. Михоэлс поехал в Минск — и именно здесь его и задумали ликвидировать. Михоэлса и театроведа Владимира Голубова заманили в машину, отвезли на дачу к Министру госбезобасности Белоруссии Лаврентию Цанаве и убили там, после чего тела вернули в город и выбросили недалеко от стадиона «Динамо», инсценировав смерть под колесами грузовика. Непосредственных исполнителей убийства потом наградили орденами.

Расследование велось, но уголовных дел на убийц так и не завели. Абакумова вскоре расстреляли, Цанава умер в тюрьме. Был ли Соломон Михоэлс убит именно так, как рассказывали исполнители, и существовал ли в действительности приказ Сталина — неизвестно. Может, это была сочиненная коллективно легенда, в которой все же есть нестыковки. Начальник отдела 2–го Главного Управления МГБ Федор Шубняков, один из исполнителей убийства, дожил до 1996 года и еще много лет после убийства Михоэлса продолжал работать в «органах».

Лихие похищения девяностых

Пожалуй, эти случаи — одни из самых известных и громких «висяков» в истории Беларуси. Бывший Министр внутренних дел Юрий Захаренко, потерявший должность и перешедший в оппозицию, исчез 7 мая 1999–го. Политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский пропали 16 сентября 1999 года. Гончар, депутат Верховного Совета 13–го созыва и председатель Центральной избирательной комиссии, собирался, по некоторым данным, провести расширенное заседание Совета и начать кампанию по отстранению от власти Александра Лукашенко. Только теперь, когда пропали Гончар и Красовский, завели уголовное дело и по факту исчезновения Захаренко. А 7 июля 2000 года пропал телеоператор Дмитрий Завадский, который, по мнению его напарника Павла Шеремета, мог что-то узнать о причастности спецподразделения «Альфа» к операциям в Чечне.

Впоследствии за похищение и убийство Завадского были осуждены два бывших офицера МВД, которые свою вину не признали. Что стало с Захаренко, Гончаром, Красовским и где тела всех четверых — до сих пор неизвестно. Транспаранты со словами «Где Гончар? Где Завадский?» регулярно проносят на митингах оппозиции.

В девяностых – начале двухтысячных в Беларуси произошло несколько заказных убийств, некоторые из них были результатом передела сфер влияния криминальных авторитетов. Часть из них не раскрыты до сих пор. В 1992 году на пороге своего дома застрелили председателя гродненского Облисполкома Дмитрия Арцименю. Летом 2000 года застрелили директора ОАО «Гомельстекло» Владимира Запольского. Тогда же возле ночного клуба убили витебского криминального авторитета Геннадия Лукашова, имевшего в уголовной среде статус «вора в законе». В том же году недалеко от площади Победы в Минске в своем автомобиле был застрелен директор московского ЗАО «Аякс» Эдем Аджи-Усманов. В 2001 году убили двух лидеров мозырских криминальных групп Дмитрия Гаева и Сергея Дуброва.

Нелепое хищение в милиции

Весной 2017–го стало известно, что в здании, где находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД), похитили 270 тысяч долларов, изъятых в ходе одного задержания. Причем само ведомство об этом молчало — сведения просочились из постановления киевского суда: украинцы пытались помочь белорусским коллегам. Позже стало известно: похититель — сотрудник самого ГУБОПиК. Министр МВД Игорь Шуневич тогда высказался: «Я могу только одно сказать: в семье не без урода, это позор ему и его семье».

В этой истории примечательно не то, что дело не смогли раскрыть, — преступника установили достаточно быстро. Интереснее другое: белорусские милиционеры не смогли похитителя достать. Он выехал в Украину, откуда перебрался в Румынию и успел получить гражданство этой страны. Внезапно разбогатевший на 270 тысяч долларов сотрудник попытался выехать в США, но его туда не пустили: к тому времени его уже разыскивали правоохранители Беларуси. Беларусь объявила его в розыск по линии Интерпола, но Румыния не выдает преступников третьим странам, так что бывший борец с организованной преступностью оказался белорусским милиционерам не по зубам. Похоже, он вынужден будет остаться трансильванским пленником: при выезде за границу Румынии его задержат сотрудники Интерпола.

Таинственный угон без следов

Это дело по уровню своей таинственности может остаться таким же «висяком», как преступления Джека Потрошителя, Зодиака и Ди Би Купера. На праздновании 100–летия БНР 25 марта этого года на площади перед оперным театром у нескольких видеооператоров странным образом пропали дроны с камерами: аппараты резко теряли связь со спутниками и скрывались от операторов. Всего пропало около десяти дорогих коптеров.

На запросы и заявления об угоне дронов из милиции приходили невразумительные отписки: «Проведенными мероприятиями установить местонахождение вашего имущества не представилось возможным.

При обследовании прилегающей территории к месту утери контроля над беспилотным авиационным комплексом он обнаружен не был», «Указанные вами возможные способы пропажи вашего имущества не нашли своего подтверждения», «Было установлено, что во время проведения массового мероприятия в силу большого скопления людей, а также наличия многочисленных факторов, влияющих на контроль за полетом летательного аппарата, орган дознания объективно считает, что нарушений действующего уголовного и административного законодательства в отношении вас нет».

Сам Министр МВД Игорь Шуневич признает беспомощность ведомства найти угнанные дроны: «Это могла быть техническая оплошность оператора, мог быть сбой в работе управляющих систем, а могли угнать — не исключаю ничего, разбираемся».

Известно, что в распоряжении военных имеется специальная винтовка для сбивания дронов. А еще любопытно, что спустя пару месяцев после празднования Дня Воли белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали боевой дрон-гранатомет. Совпадение? Ответ на вопрос знает Дмитрий Киселев. А вот куда делись угнанные дроны белорусских журналистов, официально никто не знает.

Самая массовая поисковая операция в Беларуси

Максим Мархалюк

В прошлом году, 16 сентября, 10–летний Максим Мархалюк вечером отправился на велосипеде в сторону леса вблизи деревни Новый Двор Свислочского района и пропал. Искать его начали уже через два часа, но по горячим следам отыскать не удалось. Постепенно в зону поисков прибывало все больше волонтеров, и поисковая операция стала самой массовой в истории Беларуси: было задействовано около двух тысяч человек, в том числе несколько сотен сотрудников МЧС, милиции и военных.

Уголовное дело возбудили только 26 сентября, на десятый день поисков, в соответствии со статьей 167 Уголовно-процессуального кодекса. Следственный комитет сознательно отказывался возбуждать дело по факту убийства, потому что факта самого убийства не было, хотя криминальная версия и отрабатывалась (похищение). Спустя полгода органы предварительного расследования решили прекратить участие мамы Максима в качестве потерпевшей: доказательств того, что совершено преступление, не получено — следовательно, и потерпевших нет. Сейчас, спустя десять месяцев после происшествия, про Максима по-прежнему ничего не известно.