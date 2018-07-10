Федынич о «деле профсоюзов»: Люди отказываются от данных под давлением показаний 10.07.2018, 15:52

Геннадий Федынич

Председатель независимого профсоюза РЭП рассказал о том, что нового становится известно об уголовном деле.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал praca-by.info о том, что некоторые из свидетелей, давших показания против профсоюза РЭП, начали отказываться от своих показаний:

– Свидетели, которые выступали в Департаменте финансовых расследований, пишут в суд заявления: отказываются от своих показаний, так как они получены под давлением, в результате угроз. Фамилии их мы до суда не раскрываем, но факты уже известны.

Геннадий Федынич объяснил, что свидетели отказываются от показаний по собственной инициативе:

– Люди делают это самостоятельно, без всякого принуждения, без просьб со стороны профсоюза. Информация эта до нас дошла из-за того, что кто-то сам захотел поделиться, сам рассказал.

Профсоюзный лидер негативно оценивает позицию следствия в отношении добывания информации таким образом:

– Если следствие угрожает вызовом конвоя, угрожает тюрьмой, тем, что родители не увидят своих детей, - то как можно охарактеризовать само следствие? Тем более, что доказательства, полученные под давлением, в суде не имеют законной силы.