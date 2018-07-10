закрыть
10 июля 2018, вторник, 16:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В России очень много врут сейчас, причем по любому поводу

  • Дмитрий Быков
  • 10.07.2018, 16:02
Дмитрий Быков

Где нет здравого смысла — там нет ни правды, ни морали.

Отравление Скрипалей было в Британии, да и во всей Европе новостью номер один. Поговаривали о разрыве дипломатических отношений. Предрекали мировую войну — либо из-за Сирии, либо из-за Кореи, либо из-за наших very highly likely террористических действий в Британии.

Второе отравление «Новичком», из-за которого умерла Дон Стерджесс, не вызвало такого шока. Отставка Бориса Джонсона обсуждается куда более горячо. Санкций по этому поводу вроде бы не вводят. И хотя последствия явно тяжелей — Россию обвиняют значительно осторожней. Она теперь вери хайли лайкли виновата в другом — в использовании нашатыря в качестве допинга.

Российская сборная вдыхала нашатырь, что позволяет сфокусироваться, и эта новость вытесняет инцидент в Эймсбери из топа новостей. Тут есть любопытный повод для анализа: ситуация стала принципиально новой, потому что у постправды есть не только политический, но, как выясняется, и моральный аспект.

Ситуация постправды, относительно которой большинство еще не дало себе отчета, состоит не только в том, что растет количество непроверяемых фейков, но и в том, что количество источников информации возрастает ежедневно, и правда в них тонет. Объективной истины не существует более: вместо нескольких одиноких экспертных голосов звучит хор блогеров, очевидцев (каждый из которых видел свое) и сетевых комментаторов.

Пословица «Жопе слова не давали» на самом деле не так проста. Ситуация, когда жопа получила слово, печальна уже потому, что «жопа» количественно больше «головы» и потому выглядит влиятельней, представительней, демократичней. Нет в принципе ничего страшного в том, что каждый идиот может из своей подворотни выкрикнуть любую брань: брань на вороту не виснет.

Печальней то, что бесконечная множественность источников обесценивает информацию как таковую, а равным образом обнуляет нравственное воздействие любого события.

Для примера: портал utro.ru, конечно, не может рассматриваться как серьезный источник ни при какой погоде (это мое оценочное суждение, а то мало ли), но жаль пропускать такую наглядность. Вот они сообщают о новом британском отравлении: ton qui fait la musique задается с первых слов: «В Британии, хоть здесь и родился великий Шекспир, спектакли ставят в последнее время из рук вон плохо.

Не успели стихнуть насмешки над позором Соединенного Королевства, из-за которого уволился Борис Джонсон, как британцы снова оконфузились. Отравление в Эймсбери стало символическими граблями, на которые эпично наступила Тереза Мэй. Как всегда, исполнено все было очень коряво и на уровне дворовой постановки. Даже сами жители Солсбери заподозрили неладное и начали обсуждать в соцсетях странное происшествие с двумя никому не нужными наркоманами-бродягами. На нестыковки в этом деле обратили внимание и репортеры, и эксперты».

Борис Джонсон уволился не из-за этого, но бог с ним; если текст начинается с развязной и при этом жалобной болтологии — как в этом случае про Шекспира, — сразу ясно, что с фактической стороны он ничтожен. Но дальше в дело вступает эксперт — «исследователь Валентин Дегтерев», которого смущает, что медики приехали в дом предполагаемых жертв в химзащите, а полиция — без; ему также показалось, что симптомы больше похожи на передозировку героина, нежели на нервно-паралитическое отравление.

Все это очень интересно, но кто такой эксперт Валентин Дегтерев? В авторском блоге на «Утре» он обозначен как «Интернет-журналист. Специализация в жанре поиска различных артефактов». Интернет-журналист — это, как теперь уже ясно, нечто вроде морской свинки, которая и не свинка, и не морская: так можно назвать любого пользователя и даже потребителя соцсетей.

Специализация в жанре поиска различных артефактов — это вовсе перл, это может сказать о себе широчайший спектр профессионалов в диапазоне от геймеров до карманников. Предыдущие публикации Дегтерева посвящены дутой сенсации в деле группы Дятлова, НЛО и убийству Кеннеди, которого, оказывается, убил агент ЦРУ Рой Келлерман, а мужики-то и не знали.

Подозреваю, что подавляющее большинство экспертов, высказывающихся сегодня о британском отравлении и прочих международных вопросах (например, о намерении Трампа признать Крым российским) — специалисты примерно того же уровня и профиля, которые даже жену вряд ли выучат варить щи, ибо щи требуют хоть минимальных познаний.

Это касается не только российских экспертов, ибо мы всегда равны своим врагам; сегодня о России пишут хоть и несколько меньше ерунды, чем в наших СМИ — о загранице, но связано это исключительно с тем, что о России вообще меньше пишут. Как в классической загадке — черные овцы съедают меньше травы, чем белые, потому что черных овец в принципе меньше.

В России очень много врут сейчас, причем по любому поводу. О правдоподобии этой лжи давно никто не заботится — малазийский «Боинг» тому пример. Украинская тема вообще породила множество мемов, от распятого мальчика до дедушки с разрезанным ртом (это ему за то, что по-русски разговаривал).

Но, увы, беда не только в пропаганде. Происходящее сегодня в мире не вызывает эмоциональной реакции именно потому, что с концом противостояния двух мировых систем — противостояния идеологического и экономического, то есть хоть сколько-то осмысленного, — в дело вступили более примитивные механизмы, вплоть до пресловутой геополитики.

Интеллектуальный уровень оппонентов значительно просел. Победа Трампа в Америке — лишнее доказательство того, что Россия и Штаты являют собою нечто вроде сиамских близнецов: когда пьянеет или заболевает один — другому против воли приходится переживать все то же самое. А уж после победы Трампа и бесчисленных его художеств критиковать Путина за грубые шутки становится попросту неловко.

Правда, Россия действует еще абсурдней — война с Украиной вообще за гранью здравого смысла. И тут выясняется удивительное. Где нет этого самого здравого смысла — там нет ни правды, ни морали. И потому сообщение о катастрофах любого масштаба вызывает живую человеческую реакцию только у тех, кого они непосредственно коснулись.

У всех остальных давно наступила эмоциональная глухота, которую ничем не пробьешь. Жизнь обесценивается, когда обессмысливается. Смерть и воскрешение Бабченко поставили логическую точку в этом процессе — такой фейк уже не переиродишь. Какой бы оперативной необходимостью ни диктовалась вся эта провокация — она довела до абсурда главные тенденции, сделалась символом и в каком-то смысле пределом.

Некоторым кажется, что это все из-за слишком затянувшегося мира, потому что война обычно заставляет людей вспоминать о базовых ценностях, чести, взаимовыручке и так далее. Что война предостерегала от милитаристского угара шестидесятников и семидесятников, еще помнивших ее, — это верно; однако нигде столько не врут, как на войне, и никаким напоминанием о вечных истинах Вторая мировая не стала.

Она наглядно показала, чем кончается фашизм, — и, как писал Томас Манн, была нравственно благотворна как пример беспримесного зла. Однако консолидация сил добра оказалась, как всегда, недолгой, а ползучая реабилитация нацизма — пусть официально еще не признанная в мире — происходит в массе стран, и украинские нацисты ничем не лучше российских.

Всякий раз такой ценой заставлять человечество прозревать не просто негуманно, но даже и неэкономно. Приходится признать, что мир утратил вектор развития, в нем не осталось не-скомпрометированных идей, и если только Илон Маск чего-нибудь не придумает — нам предстоит глубже и глубже проваливаться в абсурд, в котором бессмысленны все слова и беспредметны любые дискуссии.

Если завтра Тереза Мэй, не дай бог, отравится «Новичком», Северная Корея попросится на роль 51 штата, а Путин действительно разбомбит Воронеж — никто особенно не удивится даже в Воронеже, и, что самое печальное, послезавтра об этом все забудут.

Ибо главное завоевание человечества на путях информационной революции — это не столько равноправие всех истин, сколько короткая память.

Дмитрий Быков, «Сноб»


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко