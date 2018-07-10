Ватутинские «грабли» для борисовских властей 10.07.2018, 16:14

Фото: ex-press.by

Как борисовчане заставили власть отступить.

В далеком 2008 году в Борисове между городскими властями и жителями улицы Ватутина случилась маленькая «гражданская война», пишет для ex-press.by Олег Мацкевич. Об этом событии писала местная пресса и крупные СМИ страны.

Причина была достаточно банальная: на месте малоухоженного, но вполне пригодного для отдыха соснового бора власть решила построить многоквартирный дом. Жители микрорайона встали на защиту зеленого уголка и одержали убедительную победу. Сосновый бор, понеся незначительные потери в виде нескольких сосен, продолжил свое существование на радость горожанам. Власть, потерпев сокрушительное поражение, но не испытав при этом ощутимого ущерба, отступила. Ну, а жители микрорайона, добившись ожидаемого результата, почили на лаврах победы.

Шли годы, сменялась местная власть, приходили новые и уходили старые поколения «ватутинцев».

В начале 2009 года место председателя райисполкома Василия Дылюка занял Владимир Миранович. Вероятно, учтя опыт предшественника, новый градоначальник не спешил определять судьбу злополучного соснового бора. Но то ли под давлением обстоятельств, материализованных в виде «неоднократных обращений» Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви, то ли в надежде, что против святого клира народ не выступит, в бытность его главой района властями принимается решение «поддержать позицию» БПЦ и предоставить участок земли на территории сквера под строительство храмового комплекса. Как свидетельствуют официальные документы, это решение было «согласовано» в конце 2016 – начале 2017 годов. До поры до времени ни о его существовании, ни о приближении реванша победители «гражданской войны» 2008 года не имели никакого представления.

Нельзя сказать, что никаких выводов по результатам первой ватутинской кампании власть не сделала. Во-первых, поняв, что сосны — это святое, их решили не трогать. Строительство изначально планировалось «на свободной от деревьев территории». Во-вторых, укрепляя позиции, себе в союзники власть призвала церковь. Объяснять, какое место занимает Православная церковь в иерархии ценностей, пропагандируемых государственной идеологической машиной, думаю, не стоит. Маститый помощник, надежно прикрывая новое наступление со всех сторон, должен был обеспечить успех операции и безоговорочную капитуляцию бывшего триумфатора. Были соратники и помельче, – УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», например. Эта государственная организация является разработчиком градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план города Борисова (корректировка). Несмотря на громкое и величавое наименование, роль ей была отведена достаточно скромная: согласовать размещение земельных участков, фактически узаконив строительство храмового комплекса в зоне отдыха горожан.

Риторика инициаторов нового противостояния была подобрана соответствующим образом. Много говорилось о «недостаточном количестве православных храмов, их переполненности людьми в церковные праздники, улучшении условий для просветительской, социальной работы среди населения, придании городу Борисову в 2014 году статуса кафедрального города, создании новых храмов как религиозно-культурно-социальных центров для верующих или доверяющих Православию людей с молодежными центрами, образовательными блоками и социальными службами для работы со стариками, беспризорными и людьми, нуждающимися в социальной поддержке» и тому подобном. Убедительно? По-моему, очень.

Но в любой войне бывают стратегические просчеты. Особенно чреваты они для той из сторон, которая инициирует конфликт.

В сентябре 2017 председателем Борисовского райисполкома был назначен профессиональный строитель, могилевчанин Геннадий Денгалев. К этому времени вопрос о возведении церкви на территории зоны отдыха в сосновом бору, судя по официальной документации, был решен окончательно. В канун десятилетия провального поражения в первой ватутинской кампании власти перешли в наступление.

О том, что сосновый бор в очередной раз пытаются застроить, мирные жители улицы Ватутина узнали из социальных сетей, распространивших информацию, а также из листовок, оперативно развешенных на дверях подъездов жилых домов. Небольшой текст, написанный неравнодушными горожанами, призывал выходить на собрания и организовываться. Спустя некоторое время в «движении сопротивления» появились лидеры.

Неоднократные собрания жителей в сосновом бору, множество статей в средствах массовой информации, десятки обращений и жалоб в различные инстанции, сотни подписей против застройки зоны отдыха, – методы сопротивления, опробованные в 2008 году и принесшие успех, сработали и на этот раз. Пожалуй, единственными новыми инструментами стали электронная петиция «Против застройки соснового бора в Борисове по ул.Ватутина» на petitions.by и видеобращение жителей, выложенное на канале youtube.

Власть вынуждена была отступить. Союзники, слегка зардевшись от полученного шока, откатили свои решения назад: церковь признала, что не может строиться в условиях «большого противостояния», УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» «посчитало возможным учесть интересы граждан» и сохранить территорию соснового бора «под ландшафтно-рекреационную функцию». Районный исполнительный комитет изъял земельный участок у Православной церкви и возвратил в «земли общего пользования города Борисова».

В итоге ватутинский лес стал для борисовских властей теми самыми пресловутыми «граблями», на которые не стоит наступать дважды. Впрочем, я не уверен, что еще через какой-нибудь десяток лет, при условии, что власть не будет трансформирована в человеческий облик (социализирована), сосновый бор на Ватутина не подвергнется новой попытке застройки. Слишком лакомый кусочек земли в самом центре города. Учитывая, что повторяющиеся поражения властей в борьбе с ватунинцами никак не сказываются на ее дееспособности, не приводят к каким-либо негативным последствиям для ее отдельных представителей, такой вариант развития событий вполне вероятен.

И тут возникает больше вопросов к победителям. Как сказал мой один хороший знакомый, наш народ неплохо научился объединяться «против». Против строительства в зоне отдыха, против попыток нарушить его право на экологически здоровую среду обитания, против желания властей организовать зону отдыха по-своему, не посоветовавшись с людьми. Научатся ли жители улицы Ватутина так же хорошо объединяться для защиты своих интересов со знаком «плюс»? Трудность такого объединения интересов состоит в том, что оно должно происходить в периоды «межвоенного» времени, при отсутствии видимой угрозы. Будет ли учтен победителями опыт второй выигранной кампании? Как мне кажется, основания для оптимизма есть.

Жители улицы Ватутина подали в райисполком заявку на проведение некоммерческого культурно-массового мероприятия с целью «возрождения белорусской культурной традиции делать дела талакой, демонстрации возможностей участия жителей в развитии города, простоты и доступности для каждого гражданина реализации своих творческих идей при условии действий сообща и по законодательству». По словам организаторов, планируемое мероприятие носит характер экологического фестиваля и направлено на привлечение внимания общественности к проблемной зоне отдыха по улице Ватутина.

Что ж, «не сразу наш парк строился», скажут через годы благодарные борисовчане в том случае, если ватутинцы сейчас объединяться под знаком «плюс». Удачи вам, победители. И новых мирных побед.