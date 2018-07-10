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ФИФА не выдержала и закрыла свой Facebook-рейтинг

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  • 10.07.2018, 16:26

Пользователи постили лозунг «Слава Украине!» на разных языках.

Международная федерация футбола (ФИФА) после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook закрыла возможность оставлять отзывы. Как свидетельствует страница ФИФА, теперь отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования, пишет УНИАН.

Пользователи Facebook из Украины и других стран атаковали сервис ФИФА в Facebook. Пользователи постили лозунг "Слава Украине!" на разных языках. Всего за сутки страница футбольной организации получила более 150 тысяч отрицательных отзывов.

К такому флешмобу украинцы прибегли после того, как ФИФА наказала хорвата Огнена Вукоевича и сделала предупреждение Домагою Виде за видео с лозунгом "Слава Украине".


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