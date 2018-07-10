«Дело медиков»: стало известно о новых задержаниях 38 10.07.2018, 16:42

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Валерий Кушнеренко

Фото: Минск-Новости

Список фигурантов громкого коррупционного дела с каждым днем пополняется новыми фамилиями.

На этот раз коллеги главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко утверждают: медиков уже несколько дней нет на работе. Они предполагают, что Кушнеренко и Савченко задержаны, но официальной информации нет, пишет tut.by.

— Да, Валерия Степановича действительно нет в больнице. Еще в четверг (5 июля. — Прим.) мы его видели, а в пятницу он не вышел на работу. Точно так же, как и Андрей Васильевич. Мы примерно понимаем, что это связано с закупками и что они сейчас в СИЗО, только официально нам никто ничего не сообщал, не объяснял, что случилось, — рассказывают врачи 9-й больницы.

В приемной главного врача 9-й больницы сообщили: обязанности Валерия Кушнеренко сейчас исполняет руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо, до которого дозвониться не удалось. Заместитель главврача 9-й больницы Анатолий Усс не стал рассказывать, где сейчас находится их руководитель, сославшись на то, что не уполномочен и отвечает только за лечебную часть.

На беседу с журналистом врачи 9-й больницы соглашаются не сразу и просят не указывать их фамилии. Они уверены: отсутствие Кушнеренко и Савченко связано с зачисткой Минздрава. Напомним, впервые о громком деле 25 июня рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, на тот момент было задержано 33 человека. По неофициальным данным, многие столичные медики были вызваны на допрос в пятницу, 6 июля, домой вернулись не все.

Андрей Савченко

Фото: официальный сайт 9-й городской клинической больницы

— Где наш Андрей Васильевич (заведующий эндоскопическим отделением Савченко. — Прим. )? Это единственный специалист в своем роде, больше 30 лет проработал в больнице. У нас только один вопрос: «Почему?». И где сейчас Андрей Королько (главный врач Минской областной больницы был задержан 20 июня. — Прим.)? Прошло больше 10 суток с момента его задержания, какой у него статус? Тоже никто не комментирует, — недоумевают столичные врачи. — Почему этих людей нельзя отпустить под подписку? Они же уважаемые медики. Пусть нам объяснят, что происходит!

По словам врачей 9-й больницы, сейчас на допрос вызывают всех тех, кто имел отношение к закупке медицинского оборудования.

По их информации, задержанные есть и в других больницах Минска.

Получить комментарий в пресс-службе Минздрава не удалось, там посоветовали обратиться в «силовые ведомства». От КГБ официальных заявлений также не последовало.

Напомним, 9 июля стало известно о задержании новых фигурантов громкого дела. Силовики задержали заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Курировал вопросы обращения медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Министерства здравоохранения и «Белмедтехники», говорится на сайте ведомства. А также сейчас за решеткой находится директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий.