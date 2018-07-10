Патриот Андрей Белявский: Надеюсь, что здравый смысл возобладает 10.07.2018, 16:59

Андрей Белявский

Фото: «Радыё Свабода»

Андрей Белявский обжалует год «домашней химии» в Верховном суде.

Бывший фигурант «дела патриотов» художник-дизайнер Андрей Белявский направил в Верховный суд жалобу на приговор Ленинского районного суда Минска, который приговорил его к одному году "домашней химии" за хранение одного патрона, сообщает «Весна».

Сначала Белявский с помощью адвоката пытался обжаловать приговор в Минском городском суде. Однако апелляционная коллегия судей Мингорсуда, в которой председательствовал Владимир Степурко, на заседании 27 марта оставила его жалобу без удовлетворения. В начале апреля приговор вступил в законную силу.

Затем Белявский, уже отбывая наказание, направил надзорную жалобу на имя председателя Минского городского суда, однако и там доводы осужденного и его адвоката не были услышаны. Следующий шаг - жалоба в Верховный суд.

Белявский и его адвокат считают, что год ограничения свободы, хотя и без направления в исправительное учреждение, при признании вины и при раскаянии, которые должны смягчать вину, - это очень жесткое и неадекватное поступку наказание. Хранение одного патрона не может нести в себе общественной опасности. К тому же суд никак не учел те два с половиной месяца, которые Белявский провел за решеткой во время следствия по делам "О подготовке «массовых беспорядков» и «о незаконном вооруженном формировании».

Как сообщил Андрей Белявский, он сразу решил в своем деле идти до конца. "Все-таки еще остаются надежды, что здравый смысл возобладает и Верховный суд примет адекватное решение", - поделился мыслями Белявский.

Напомним, Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса - «обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках» и ст. 287 Уголовного кодекса - «создание незаконного вооруженного формирования». Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня с прекращением дела по ст. 293 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон.

Как только в конце ноября Следственный комитет закрыл дело «о незаконном вооруженном формировании», в отношении Белявского было заведено новое дело - о «хранении боеприпасов» (ч.2 ст. 295 УК РБ). 12 декабря Следственный комитет предъявил молодому человеку обвинение, а ровно через месяц, 12 января, в суде Ленинского района был озвучен приговор по этому делу. Судья Марина Запасник признала Белявского виновным по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса («Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») и назначила наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа ( "домашняя химия").